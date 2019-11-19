Türkiye’yi yasa boğan Güleda Cankel olayı nedir? Güleda Cankel kimdir?

Türkiye Güleda Cankel olayıyla sarsıldı. Henüz 19’undaki Güleda Cankel’in katiline Türkiye’nin dört bir yanından tepki yağıyor. Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel, Muğla'dan ziyaretine gelen erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişi tarafından öldürüldü. Genç kızın önce boğazının sıkıldığı, sonra bıçaklandığı belirlenirken, zanlı gözaltına aldı.



CİNAYET ŞÜPHELİSİ ESKİ ERKEK ARKADAŞI

Isparta'da Güleda Cankel'i öldüren şüphelinin, eski erkek arkadaşı Zafer P. (19) olduğu belirlendi. Muğla'dan gelen Zafer P.'nin Güleda Cankel'in kaldığı aparta gittiği, burada ikilinin pazar gecesi sabaha kadar tartıştığı ortaya çıktı. Zafer P.'nin bu tartışma sırasında Güleda Cankel'i darbettiği ve genç kızın pazartesi günü sabahı hastaneye gidip tedavi olduğu belirlendi. Daha sonra aparta dönen Güleda Cankel'in Zafer P. ile yeniden tartıştığı, şüphelinin öğle saatlerinde genç kızı önce boğmaya çalıştığı, ardından bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.



'SEVER Mİ HER KALP KATİLİNİ' PAYLAŞIMI

Isparta'da, eski sevgilisi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, yürek burktu. Cankel'in, öldürüldüğü gün olan 17 Kasım'da, Twitter hesabındaki son paylaşımında, 'Kapatın şehrin ışınlarını günahı düşümde kalsın' yazdığı görüldü. Cankel'in önceki günlerde ise 'Nefes almak değilmiş yaşamak', 'Mutlu ol her şey yolunda gittiği için değil her şeyi yoluna sokabilecek güce sahipsin diye' yazdığı ortaya çıktı.

Güleda Cankel'in 14 Kasım'daki paylaşımında 'Sever mi her kalp katilini' yazdığı, bir diğer paylaşımında ise 'İnsanları tanıdıkça kendimi köpekleri daha çok severken buluyorum' yazdığı görüldü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Güleda Cankel olayı sosyal medyanın da ana gündem konusu oldu. Vatandaşlar, "Güleda Cankel" etiketiyle olay karşısındaki yaşadıkları üzüntüyü dile getirirken; katilinin cezasını bulmasına yönelik paylaşımlarda bulunuyor.

"Sevmeyin katillerinizi. Onların acıması yok. Sevgi değil bu.

5 gün önce bu paylaşımı yapan Güleda, dün sosyal medya hesabında 'bitti' yazan Zafer Pehlivan tarafından ilk önce dövüldü ,sonra boğmaya çalıştı katil, yetmedi bıçaklayarak öldürdü."19 yaşında hayalleri hayatları olan bir genç kadını öldürmenin aşkla sevgiyle kıskançlıkla alakası olamaz.

"Kimse kimse için doğmadı, kimsenin keyfi için ölemez.

Mekanın cennet olsun.

Daha 19 yaşında #GüledaCankel"

"19 yaşında sevgilisi tarafından öldürüldü. Sevgilisi öldürdükten sonra 'sevgisi sonsuz ömrü kısa kelebeğim' diye paylaşım yapıp teslim oldu. Sevgi böyle birşey değil. Seven sevdiğine zarar veremez. Hak ettiğini yaşayacaksın.

#güledacankel"

"Isparta'da üniversite okuyan 19 yaşındaki #GüledaCankel, eski sevgilisi olduğu belirtilen kişi tarafından bıçaklanarak öldürüIdü.

Ölüyorlar, susuyoruz en kötüsü unutuyoruz!

"Nasıl insan oldunuz, nasıl bunları yapabiliyorsunuz, seven insan sevdiğini nasıl öldürebilir, yokluğunda nasıl bir hal alacaksın bilmem ama cehennemi bu dünyada yaşamanı isterim.

#GüledaCankel"

"Şu zalim dünyada, kendinden güçsüzü ezen, kendi istediğini dayatan, zorla sahip olmaya çalışan zihniyet malesef hiç eksilmiyor.

Hergün birisini Melek olarak gönderiyoruz... Sonsuzluğa..."

"Bazı şeylerin adına sevgi sevgi demeyin, sevgiye haksızlık etmeyin.

Eski sevgilisi tarafından öldürülen henüz daha 19 yaşında bir güzellikti o. Neden böyle oluyor neden bu tarz saçmalıklarla her gün bir yenisi ekleniyor. Artık takıntılarınıza sevgiyi kılıf yapmayın"

“Sevgi, öldürmek değil yaşatmaktır” Sana kıyan ellere, kıyılması dileğiyle. Mekanın cennet olsun" #GüledaCankel

"19 yaşındaki kızı eski sevgilisi bıçaklayarak öldürmüş ardından da böyle hikaye atmış. “Canınız istediği zaman ölmeyeceksiniz” demiş kendisi istediği zaman öldürmek için. Bazen insan erkek olduğuna utanıyor ya şuan o an #Güledacankel"

"Daha 19 yaşında olan Güleda Cankel , sevgilisi tarafından önce boğulup daha sonra bıçaklanarak öldürülmüş , Muğla’nın ,hepimizin canı ciğeri yandı yeter artık ... Mekanın cennet olsun melek.."