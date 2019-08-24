Türkiye'yi yasa boğan Emine Bulut olayında son durum
Türkiye'nin gündemine oturan Emine Bulut cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren eski eşi için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Öte yandan Emine Bulut'un son anlarını cep telefonu kamerasıyla çeken kişi gözaltına alındı. Peki, Emine Bulut olayı nedir? İşte, Türkiye'yi yasa boğan Emine Bulut olayında son durum
Kırıkkale’de yaşayan Emine Bulut, 4 yıl önce boşandığı Fedai Baran tarafından kızının gözleri önünde öldürüldü. Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı. Yürekleri dağlayan videodaki görüntülere sosyal medyadan tepki yağıyor. Çok sayıda siyasetçi, kurum ve sanatçı da tepki gösterenler arasında. İşte, Emine Bulut olayının ayrıntıları…
Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile kafede buluştu. Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında çıkan sözlü tartışma korkunç bir şekilde son buldu. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde defalarca bıçakladı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
ESKİ EŞ İÇİN MÜEBBET
Türkiye'nin gündemine oturan Emine Bulut cinayetinde eski eş için "canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Emine Bulut cinayetini kameraya çeken kişi gözaltına alındı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski eşi tarafından öldürülen 38 yaşındaki Bulut'a ait olay anında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kısa sürede görüntüyü çeken kişinin B.Y. (19) olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan B.Y'nin ifadesinde, videoyu sadece arkadaşı M.A. (22) ile paylaştığını belirttiği, M.A'nın da videoyu izledikten hemen sonra sildiğini söylediği öğrenildi.
B.Y. ve M.A. hakkında, "soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses ve görüntüleri yetkisiz kayda alma veya nakletme" suçundan işlem yapıldı.
Gözaltındaki B.Y'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR
Olaydan günler sonra Emine Bulut ‘un bıçaklandığı anlara dair görüntüler sosyal medyada yayıldı. Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü. Birçok isim, canice öldürülen Emine Bulut için sessiz kalmayarak Twitter
hesaplarından tepki gösterdi.
EKREM İMAMOĞLU
“Ölmek istemiyorum” Bugüne kadar cinayete kurban giden tüm kadınların çığlığıydı aslında.“Anne lütfen ölme” Öksüz kalan tüm evlatların gözyaşları...#EmineBulut’u erkek şiddeti nedeniyle kaybettik. Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız, olmaya devam edeceğiz.
TUNCAY ÖZKAN
"Ölmek istemiyorum""Anne sakın ölme" Bu haykırışları ömür boyu unutmayacağım!
MUHİTTİN BÖCEK
Bir kere daha utandık! Ölen sadece bir kadın değildi. Ölen insanlığımız, ölen 10 yaşındaki bir kız çocuğunun ruhu… Çok üzgünüm..."Anne lütfen ölme" "Ölmek istemiyorum" Başka diyecek söz yok…
HAZAL KAYA
Kutsal olan aile değil, insan yaşamıdır! Engellemeniz gereken boşanmalar değil kadın cinayetleridir! Erkek terörüne de erkek terörü denir,bunu tartışmaya açamayacak kadar çok kayıp verdik! O küçücük kızın gözyaşlarında boğulun... Durdurun bu cinayetleri artık!
MERT FIRAT
Caniliği meşrulaştırınların, ceza indirimi verenlerin kulaklarından sesin eksilmesin #EmineBulut
ACUN ILICALI
Artık yeter! Failinin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve kadına şiddetin son bulmasını istiyorum. #EmineBulut
HALİL SÖYLETMEZ
Diyecek laf bulamadım, kanım çekildi resmen. #EmineBulut’un katili en ağır cezayı alır umarım, Allah belasını versin. Resmen şok içinde kaldım.
FENERBAHÇE SK
Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Failinin en ağır ceza ile yargılanmasını, toplumumuzda kadın cinayetlerinin artık son bulmasını diliyoruz!
GALATASARAY SK
Hayattan koparılan bir kadın daha olmasın diye sessiz kalmayacağız. Yaşanan bu vahşet son olsun, kadın cinayetleri son bulsun! #EmineBulut
BEŞİKTAŞ SK
Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz!
Kadın cinayetlerinin son bulmasını, faillerin en ağır cezalarla yargılanmasını diliyoruz.
Alışmayacağız, susmayacağız!
#EmineBulut
TRABZONSPOR KULÜBÜ
Kadın cinayetleri karşısında #sessizkalmayacağız. Bu vahşet artık son bulsun! #EmineBulut
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