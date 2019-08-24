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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.08.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Türkiye'yi yasa boğan Emine Bulut olayında son durum

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Türkiye'yi yasa boğan Emine Bulut olayında son durum

Türkiye'nin gündemine oturan Emine Bulut cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren eski eşi için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Öte yandan Emine Bulut'un son anlarını cep telefonu kamerasıyla çeken kişi gözaltına alındı. Peki, Emine Bulut olayı nedir? İşte, Türkiye'yi yasa boğan Emine Bulut olayında son durum

Kırıkkale’de yaşayan Emine Bulut, 4 yıl önce boşandığı Fedai Baran tarafından kızının gözleri önünde öldürüldü. Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı. Yürekleri dağlayan videodaki görüntülere sosyal medyadan tepki yağıyor. Çok sayıda siyasetçi, kurum ve sanatçı da tepki gösterenler arasında. İşte, Emine Bulut olayının ayrıntıları…

Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile kafede buluştu. Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında çıkan sözlü tartışma korkunç bir şekilde son buldu. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde defalarca bıçakladı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

ESKİ EŞ İÇİN MÜEBBET

Türkiye'nin gündemine oturan Emine Bulut cinayetinde eski eş için "canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Emine Bulut cinayetini kameraya çeken kişi gözaltına alındı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski eşi tarafından öldürülen 38 yaşındaki Bulut'a ait olay anında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kısa sürede görüntüyü çeken kişinin B.Y. (19) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan B.Y'nin ifadesinde, videoyu sadece arkadaşı M.A. (22) ile paylaştığını belirttiği, M.A'nın da videoyu izledikten hemen sonra sildiğini söylediği öğrenildi.

B.Y. ve M.A. hakkında, "soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses ve görüntüleri yetkisiz kayda alma veya nakletme" suçundan işlem yapıldı.

Gözaltındaki B.Y'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Olaydan günler sonra Emine Bulut ‘un bıçaklandığı anlara dair görüntüler sosyal medyada yayıldı. Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü. Birçok isim, canice öldürülen Emine Bulut için sessiz kalmayarak Twitter
hesaplarından tepki gösterdi.

EKREM İMAMOĞLU

“Ölmek istemiyorum” Bugüne kadar cinayete kurban giden tüm kadınların çığlığıydı aslında.“Anne lütfen ölme” Öksüz kalan tüm evlatların gözyaşları...#EmineBulut’u erkek şiddeti nedeniyle kaybettik. Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız, olmaya devam edeceğiz.

TUNCAY ÖZKAN

"Ölmek istemiyorum""Anne sakın ölme" Bu haykırışları ömür boyu unutmayacağım!

MUHİTTİN BÖCEK

Bir kere daha utandık! Ölen sadece bir kadın değildi. Ölen insanlığımız, ölen 10 yaşındaki bir kız çocuğunun ruhu… Çok üzgünüm..."Anne lütfen ölme" "Ölmek istemiyorum" Başka diyecek söz yok…

HAZAL KAYA

Kutsal olan aile değil, insan yaşamıdır! Engellemeniz gereken boşanmalar değil kadın cinayetleridir! Erkek terörüne de erkek terörü denir,bunu tartışmaya açamayacak kadar çok kayıp verdik! O küçücük kızın gözyaşlarında boğulun... Durdurun bu cinayetleri artık!

MERT FIRAT

Caniliği meşrulaştırınların, ceza indirimi verenlerin kulaklarından sesin eksilmesin #EmineBulut

ACUN ILICALI

Artık yeter! Failinin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve kadına şiddetin son bulmasını istiyorum. #EmineBulut


HALİL SÖYLETMEZ

Diyecek laf bulamadım, kanım çekildi resmen. #EmineBulut’un katili en ağır cezayı alır umarım, Allah belasını versin. Resmen şok içinde kaldım.

FENERBAHÇE SK

Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Failinin en ağır ceza ile yargılanmasını, toplumumuzda kadın cinayetlerinin artık son bulmasını diliyoruz!

GALATASARAY SK

Hayattan koparılan bir kadın daha olmasın diye sessiz kalmayacağız. Yaşanan bu vahşet son olsun, kadın cinayetleri son bulsun! #EmineBulut

BEŞİKTAŞ SK

Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz!
Kadın cinayetlerinin son bulmasını, faillerin en ağır cezalarla yargılanmasını diliyoruz.
Alışmayacağız, susmayacağız!
#EmineBulut

TRABZONSPOR KULÜBÜ

Kadın cinayetleri karşısında #sessizkalmayacağız. Bu vahşet artık son bulsun! #EmineBulut

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