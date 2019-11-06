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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/DHA
06.11.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Türkiye'yi üzen haberde yeni gelişme! Anne ve baba gözaltına alındı...

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Türkiye'yi üzen haberde yeni gelişme! Anne ve baba gözaltına alındı...

KONYA'da bir apartmanın giriş katına terk edilen biri kız 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşlarındaki kız çocuğunun Suriye uyruklu anne-babası gözaltına alındı.  Kendilerine yardım ettikleri sürülen 4 akrabalarıyla birlikte yakalanarak, gözaltına alınan çift, polise verdikleri ilk ifadelerinde boşanma aşamasında olduklarını anlatıp, çocukları terk etme suçunu birbirlerinin üzerine attı.

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  • 1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı
  • 1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı
  • 1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı
  • 1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çoğunlukla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı Karatay ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında, 1 Kasım günü, altlarına karton serilmiş halde ikiz bebekler ile bir kız çocuğu bulundu. Terk edilen bebekler ile çocuğu gören apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerini aradı. Adrese gelen sağlık görevlileri, biri kız olan ikizler ile çocuğun üzerini ve alt bezlerini değiştirdi. Kız çocuğunun 2 yaşlarında, ikizlerin ise 1,5 aylık olduğu belirlendi. 

Üşüdükleri ve aç oldukları gözlenen bebekler ve çocuk, ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavilerinin ardından da devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi. 

ANNE VE BABA, SUÇU BİRLERİNİN ÜZERİNE ATTI 

Olayın ardından polis, 3 kardeşi terk edenleri belirlemek için çalışma başlattı. Geçen pazartesi günü ise Suriyeli Mahmud El M., çocukların götürüldüğü hastaneye gitti. Görevlilere, ikiz bebekleri ile kızının hastaneye getirildiğini öğrendiğini, çocuklarını görmek istediğini söyleyen baba, devlet korumasına alındıklarını öğrenince de hastaneden ayrıldı. 

Hastane yetkililerin verdiği bilgi üzerine polis, babanın izini sürmeye başladı. Yapılan çalışmalar sonunda Mahmut El M. ve eşi Rağde El M. ile çiftin olaya karıştıkları öne sürülen 4 akrabası dün akşam gözaltına alındı. 

Çiftin, polise verdiği ilk ifadelerinde 6 yıllık evli olduklarını ancak boşanmaya karar verdiklerini anlatarak, 3 çocuğu terk etme suçunu ise birbirlerinin üzerine attıkları öğrenildi.

Çift ile 4 akrabaları polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

 'Terk ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından adliyeye sevk edilen ve yanlarında çocukları da olan çiftin, 8 çocukları olduğu öne sürüldü. 

1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kız, apartman girişine terk edildi
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