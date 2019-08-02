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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ/ANTALYA
02.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türkiye’yi uzay ligine taşıyacağız

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Türkiye’yi uzay ligine taşıyacağız

Gökyüzü kaşifleri, 22’nci kez TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin düzenlediği Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliğinde buluştu.

Türkiye’nin tek ulusal gözlemevi yerleşkesinin bulunduğu Antalya Saklıkent’te 2500 metre rakımdaki Bakırlıtepe zirvesinde düzenlenen şenliğin ev sahipliğini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da katıldı.

YILDIZLAR KADROSU KURUYORUZ

Açılışta konuşma yapan Bakan Varank, “Uzay Ajansı sayesinde geliştireceğimiz altyapı ve insan kaynağıyla yalnızca dünyada değil uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız. Türkiye Uzay Ajansı’nın yönetimi için yıldızlar kadrosu oluşturmaya çalıştık. Yakın zamanda açıklayacağımız bu ekibin öncülüğünde, ülkemizi havacılık ve uzay alanında rekabetçi bir konuma getireceğiz. Yer istasyonlarından tutun da fırlatma teknolojilerine, elektronik istihbarat ve küresel konumlama uydularına kadar tüm kritik adım ve geliştirmeleri bu ajans vasıtasıyla yapacağız. Türkiye Uzay Ajansı ile birlikte ülkemizi hak ettiği yere, uzay ligine taşıyacağız” dedi.

TÜBİTAK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Bakan Varank, TÜBİTAK Bilim Ödülleri’nin 2019 yılı kazananlarını da açıkladı. 5G teknolojisinin temelini oluşturan Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erdal Arıkan, Mühendislik Bilimleri alanında TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi oldu. Temel Bilimler alanında Prof. Dr. Ahmet Gül, Sosyal Bilimler alanında Prof. Dr. Arzu Wasti, Sağlık Bilimleri alanında Prof. Dr. Kazım Şahin ödül kazandı.

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