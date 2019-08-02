Türkiye’yi uzay ligine taşıyacağız
Gökyüzü kaşifleri, 22’nci kez TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin düzenlediği Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliğinde buluştu.
Türkiye’nin tek ulusal gözlemevi yerleşkesinin bulunduğu Antalya Saklıkent’te 2500 metre rakımdaki Bakırlıtepe zirvesinde düzenlenen şenliğin ev sahipliğini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da katıldı.
YILDIZLAR KADROSU KURUYORUZ
Açılışta konuşma yapan Bakan Varank, “Uzay Ajansı sayesinde geliştireceğimiz altyapı ve insan kaynağıyla yalnızca dünyada değil uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız. Türkiye Uzay Ajansı’nın yönetimi için yıldızlar kadrosu oluşturmaya çalıştık. Yakın zamanda açıklayacağımız bu ekibin öncülüğünde, ülkemizi havacılık ve uzay alanında rekabetçi bir konuma getireceğiz. Yer istasyonlarından tutun da fırlatma teknolojilerine, elektronik istihbarat ve küresel konumlama uydularına kadar tüm kritik adım ve geliştirmeleri bu ajans vasıtasıyla yapacağız. Türkiye Uzay Ajansı ile birlikte ülkemizi hak ettiği yere, uzay ligine taşıyacağız” dedi.
TÜBİTAK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Bakan Varank, TÜBİTAK Bilim Ödülleri’nin 2019 yılı kazananlarını da açıkladı. 5G teknolojisinin temelini oluşturan Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erdal Arıkan, Mühendislik Bilimleri alanında TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi oldu. Temel Bilimler alanında Prof. Dr. Ahmet Gül, Sosyal Bilimler alanında Prof. Dr. Arzu Wasti, Sağlık Bilimleri alanında Prof. Dr. Kazım Şahin ödül kazandı.
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