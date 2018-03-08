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    Türkiye'yi temsil edecekti, vahşice öldürüldü... Ozan Ayten Gülçınar cinayetinde yeni gelişme

    ANKARA (AA)
    08.03.2018 - 14:56 | Son Güncelleme:

    Sivaslı halk ozanı ve şair Ayten Gülçınar'ı (58) öldürdüğü iddia edilen Hüseyin B. saklandığı evde yakalandı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı, Gülçınar'ın nişanlısı Halil B'nin oğlu Hüseyin B'nin Sincan'da kaldığı eve operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, zanlı Hüseyin B. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada cinayet silahına da ulaşıldı. Hüseyin B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    PARİS'E DAVET EDİLMİŞTİ

    Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde ikamet eden Gülçınar ile nişanlısı Halil B, evlerinden çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğramıştı.
    Hastaneye kaldırılan Gülçınar kurtarılamazken, ağır yaralanan nişanlısı Halil B. yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Cinayetin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ayten Gülçınar'ın oğlu Fahrettin Gencer, annesinin Türkiye'deki 4 kadın halk ozanından biri olduğunu, çok sayıda şiir kitabı bulunan annesinin aşıklık ve ozanlık geleneğini sürdürmeye çalıştığını anlatmıştı. Gencer, annesinin UNESCO tarafından Türkiye'yi temsilen Paris'e davet edildiğini de söylemişti.

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    Etiketler: ayten gülçınar , Cinayet , halk ozanı , gündem
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