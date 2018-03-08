Türkiye'yi sarsan tecavüz davasında yeni gelişme!

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yapan savcı, dosyadaki çok sayıda delile rağmen, mahkemenin beraat kararının yasaya ve usule aykırı olduğunu belirterek, bozulmasını istedi. Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın beraatine ilişkin gerekçeler arasında, mağdurun telefonunda çok sayıda erkeğe ait cep telefon numarası bulunmasını da göstermişti.

Mardin’de, sosyal medyadan tanıştığı M.B.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında ’nitelikli cinsel istismar’ suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan özel harekat polisi B.K.’ye geçen 8 Şubat’taki duruşmada beraat kararı çıktı. Kararı veren ve aralarında 2 kadın hakimin de bulunduğu Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararında, sanığın kendisi ile zorla ve rızası dışında ilişkiye girdiğini söylemesine rağmen, onun şortunu giyecek kadar rahat davranmasının hayatın olağan akışına uygun bulunmadığı ve mağdurun cep telefonu üzerinde yapılan dijital incelemede, kişi listesinde birçok erkek şahsın isminin kayıtlı olduğu ifade edilmişti.

SAVCI: BERAAT KARARI KANUNA AYKIRI

Soruşturma sürecinde, sanığın tutuklanmasına yönelik 3 kez talepte bulunan ve talepleri reddedilen, yargılama sürecinde de sanığın 12 yıl hapisle cezalandırılmasını isteyen Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, B.K.’nın beraat kararına itiraz etti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yapan cumhuriyet savcısı, Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen beraat kararının yasaya ve usule aykırı olduğunu belirtti. Savcı, usül ve esas yönünden kanuna aykırı bulunan kararın istinafen kaldırılmasını istedi.

’CİNSEL SALDIRI SUÇU OLUŞMUŞTUR’

İtiraz dilekçesinde, Mardin Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nde yapılan iç beden muayenesinde, mağdurun kızlık zarında derin kanamalı yırtık tespit edildiğini belirten savcı, saptanan bulguların iddia edilen olay ile uyumlu olduğunu kaydetti. Mağdurun kollarında yaralanmaların olduğunun da muayene sonucu tespit edildiğini belirten savcı, Mardin Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu’nca verilen rapora göre, mağdurun ruh sağlığının etkilendiğini ifade etti. Tanık E.Ö.’nün savcılık ifadesinde mağdurun iddialarını doğruladığını vurgulayan savcı, mağdur beyanını doğrulayan adli tıp raporu ve tanık ifadesi dikkate alındığında, sanığın üzerine atılı ’Nitelikli cinsel saldırı’ suçunun oluştuğunun anlaşıldığını kaydetti. Bu durum karşısında mahkeme tarafından delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmesinin yasaya aykırı olduğunu savunan savcı, kararın kaldırılmasını istedi.

MAĞDUR AVUKATI DA İTİRAZ ETTİ

Mağdur M.B.’nin avukatı Nezahat Almaz da müvekkiline cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanığın beraat kararına Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nde itiraz etti. Almaz, dosyada cinsel saldırının meydana geldiğine dair çok sayıda delil bulunduğunu belirterek, mahkemenin beraat yönündeki kararının kaldırılmasını talep etti. Yargılamaya konu eylemde, müvekkilinin kesinlikle rızası olmadığını vurgulayan Almaz, mahkemenin karar verirken, ’İstanbul Sözleşmesi’ olarak bilinen ’Kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele’ hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesini dikkate almadığını kaydetti.