Türkiye'yi sarsan satanist cinayetinde abladan şok iddia

Şehriban Coşkunfırat 13 Eylül 1999 gecesi, kısa süre önce tanıştığı arkadaşları Engin Arslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer tarafından öldürüldü. Polis 3 kişiyi gözaltına aldığında, kamuoyu da ilk satanist cinayetin detaylarını öğrendi. O gece bir deprem olmuş, sanıklar da beraberlerindeki Şehriban Coşkunfırat’ı şeytana kurban etmişlerdi. Engin Arslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer 16’şar yıl hapis yattıktan sonra cezaevinden tahliye edildi.

MÜNEVVER KARABULUT EMSAL OLDU

Şehriban’ın ailesi tahliye haberlerinin ardından kızlarının katili 3 isme, Münevver Karabulut davasını emsal göstererek tazminat davası açtı. İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi geçtiğimiz Mart’ta davayı karara bağladı. Şehriban’ın Babası Mehmet Coşkunfırat’a 1999’dan bu yana hesaplanacak faiziyle 22 bin TL maddi tazminat ve 30 bin TL manevi tazminat, Şehriban Coşkunfırat’ın altı ablasına ise 15’er bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme tazminatın ve yasal faizin 3 sanık arasında eşit olarak ödenmesine karar verdi. İcra Müdürlüğü ödenmesi gereken toplam tazminatı faiziyle birlikte 752 bin TL olarak hesapladı.

İCRALIK OLDULAR

Çoşkunfırat Ailesi’nin avukatları cezanın tahsili için İcra Müdürlüğü’ne başvurdu. Gerekli sürede para ödenmeyince sanıkların adreslerine hacze gidildi. İlk olarak Engin Arslan’ın ailesiyle birlikte yaşadığı eve giden avukatlar, bir buzdolabı ve bir derin dondurucuyu haczetti. Zinnur Gülşah Dinçer’in ailesinin Adapazarı’ndaki evine giden avukatlar, İsviçre’ye taşındığını öğrendi. Ömer Çelik’in ise adresi tespit edilemedi.

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ

Şehriban Coşkunfırat’ın ablası Derya Çoşkunfırat, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer’i bulmak için adeta bir dedektif gibi iz sürdü. Sonunda yabancı bir isimle açılmış olan Zinnur Gülşah Dinçer’in sosyal medya hesabına ulaştı. Ancak gördükleri karşısında şok geçirdi. Zinnur Gülşah Dinçer’in hesabında satanizmle ilgili semboller de vardı.

SATANİST TARİKAT GİBİLER

Derya Coşkunfırat sosyal medyada gördüklerini şöyle anlattı:

“Sosyal medya hesabındaki fotoğrafları görür görmez, çok değişse bile Zinnur Gülşah Dinçer’i tanıdım. Ancak büyük bir şok yaşadım. Hesap satanizmle ilgili sembollerle doluydu. Zinnur Gülşah bir Türk’le evlenerek İsviçre’ye yerleşmiş. Bir çocuğu da var. Ancak satanizmden vazgeçmiş değil. Arkadaşları ve çevresi ile adeta bir tarikat gibiler. Böyle bir cinayeti yine işleyip başka bir ailenin de canını yakabilirler. Kontrol altında tutulmasını istiyoruz.”

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