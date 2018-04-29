Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Türkiye'yi sarsan satanist cinayetinde abladan şok iddia

    Türkiye'yi sarsan satanist cinayetinde abladan şok iddia

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    29.04.2018 - 11:20 | Son Güncelleme:

    ORTAKÖY Mezarlığı’nda 1999 yılında satanist cinayete kurban giden 17 yaşındaki Şehriban Coşkunfırat’ın ablası Derya Coşkunfırat, cezaevinden tahliye olduktan sonra tazminat ödememek için İsviçre’ye kaçan kardeşinin katili Zinnur Gülşah Dinçer’in izini sosyal medyadan buldu. Derya Coşkunfırat, “Facebook hesabı satanist sembollerle dolu. Orada satanizme bağlı bir hayat sürüyor” iddiasında bulundu.

    Şehriban Coşkunfırat 13 Eylül 1999 gecesi, kısa süre önce tanıştığı arkadaşları Engin Arslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer tarafından öldürüldü. Polis 3 kişiyi gözaltına aldığında, kamuoyu da ilk satanist cinayetin detaylarını öğrendi. O gece bir deprem olmuş, sanıklar da beraberlerindeki Şehriban Coşkunfırat’ı şeytana kurban etmişlerdi. Engin Arslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer 16’şar yıl hapis yattıktan sonra cezaevinden tahliye edildi.

    Türkiyeyi sarsan satanist cinayetinde abladan şok iddiaMÜNEVVER KARABULUT EMSAL OLDU

    Şehriban’ın ailesi tahliye haberlerinin ardından kızlarının katili 3 isme, Münevver Karabulut davasını emsal göstererek tazminat davası açtı. İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi geçtiğimiz Mart’ta davayı karara bağladı. Şehriban’ın Babası Mehmet Coşkunfırat’a 1999’dan bu yana hesaplanacak faiziyle 22 bin TL maddi tazminat ve 30 bin TL manevi tazminat, Şehriban Coşkunfırat’ın altı ablasına ise 15’er bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme tazminatın ve yasal faizin 3 sanık arasında eşit olarak ödenmesine karar verdi. İcra Müdürlüğü ödenmesi gereken toplam tazminatı faiziyle birlikte 752 bin TL olarak hesapladı.

    İCRALIK OLDULAR

    Çoşkunfırat Ailesi’nin avukatları cezanın tahsili için İcra Müdürlüğü’ne başvurdu. Gerekli sürede para ödenmeyince sanıkların adreslerine hacze gidildi. İlk olarak Engin Arslan’ın ailesiyle birlikte yaşadığı eve giden avukatlar, bir buzdolabı ve bir derin dondurucuyu haczetti. Zinnur Gülşah Dinçer’in ailesinin Adapazarı’ndaki evine giden avukatlar, İsviçre’ye taşındığını öğrendi. Ömer Çelik’in ise adresi tespit edilemedi.

    DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ

    Şehriban Coşkunfırat’ın ablası Derya Çoşkunfırat, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer’i bulmak için adeta bir dedektif gibi iz sürdü. Sonunda yabancı bir isimle açılmış olan Zinnur Gülşah Dinçer’in sosyal medya hesabına ulaştı. Ancak gördükleri karşısında şok geçirdi. Zinnur Gülşah Dinçer’in hesabında satanizmle ilgili semboller de vardı.

    Türkiyeyi sarsan satanist cinayetinde abladan şok iddia

    SATANİST TARİKAT GİBİLER

    Derya Coşkunfırat sosyal medyada gördüklerini şöyle anlattı:

    “Sosyal medya hesabındaki fotoğrafları görür görmez, çok değişse bile Zinnur Gülşah Dinçer’i tanıdım. Ancak büyük bir şok yaşadım. Hesap satanizmle ilgili sembollerle doluydu. Zinnur Gülşah bir Türk’le evlenerek İsviçre’ye yerleşmiş. Bir çocuğu da var. Ancak satanizmden vazgeçmiş değil. Arkadaşları ve çevresi ile adeta bir tarikat gibiler. Böyle bir cinayeti yine işleyip başka bir ailenin de canını yakabilirler. Kontrol altında tutulmasını istiyoruz.”

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (29.04.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: satanist cinayeti , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri