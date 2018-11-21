Türkiye'yi sarsan olayda tanık olarak ifade verdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürkiye'yi sarsan olayda tanık olarak ifade verdi
GeriGündem Türkiye'yi sarsan olayda tanık olarak ifade verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)
21.11.2018 - 15:47, Son Güncelleme:

Türkiye'yi sarsan olayda tanık olarak ifade verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'yi sarsan olayda tanık olarak ifade verdi

KANUNİ Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2017 yılında yaşları 18’in altında 115 çocuğun hamile olduğunun saptanmasına ve durumun polise bildirilmemesine ilişkin Başhekim Yardımcısı A.A. ve Sosyal Hizmet Uzmanı N.D.’nin yargılandığı davada, olayı savcılığa ihbar eden Sosyal Hizmetler Uzmanı İclal Nergiz "tanık" olarak dinlendi.

115 çocuk hakkında herhangi bir işlem yapılmamış olduğunu tespit ederek durumu Başhekim yardımcısı A.A.’ ya bildirdiğini anlatan tanık İclal Nergiz, "Sanık A.A. ’Bu işleri hallediyoruz, siz kendi işlerinize bakın’ dedi. 2 aylık yasal süre dolduğu için cevap gelmediğinden dolayı ben de dilekçe yazarak düzenlemiş olduğum tutanağa ilişkin cevap verilmesini talep ettim. Ancak yazılar gelmedi. Eksiklikler giderilmemesi üzerine ben de Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum" dedi. 

"SANIK A.A.’DA ’BU İŞLERİ HALLEDİYORUM, SİZ KENDİ İŞLERİNİZE BAKIN’ DEDİ"

Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 2. duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Avukatı Sultan Koçyiğit de duruşmaya katıldı. Duruşmada ’Tanık’ sıfatıyla dinlenen Sosyal Hizmetler Uzmanı İclal Nergiz, 9 Mayıs 2017 tatihinden Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’nde Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimi’nde göreve başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Hastane içerisinde ’PANATES’ isimli sistemden Acil kadın doğum, gebe polikilinikleri, çocuk acil ve diğer çocuk polikiliniklerinden gönderilen konsilikasyon talepleri üzerine gönderilen çocuklarla ilgili ayrıntıya girmeden ön görüşme yapıp bilgi notuyla birlikte dosyaları ilgili savcılığa gönderiyorduk. 9 Mayıs 2017’den sonra göreve başladığımda görev yaptığım birime gönderilen 18 yaş altında çocuklarla ilgili daha önceden birkaç kez konsilikasyon gönderildiğini görünce daha önce bu çocuklar ile ilgili işlem yapılmış olması halinde yeniden işlem yapılmaması gerektiğinden önceki yapılan işlemlerin kayıtlarına baktığımda herhangi bir işlem yapılmadığını görünce geçmişe yönelik inceleme yapma ihtiyacı duydum.

115 çocuk hakkında herhangi bir işlem yapılmamış olduğunu tespit ettim. O dönemde Başhekim yardımcısı olan sanık A.A.’ya eksiklikleri tesipt ettiğime dair yazılı ve sözlü bildirimde bulundum. Yasal süre olan 2 ay tutanağa cevap verilmesini bekledim.Sanık A.A. ’Hallediyoruz’ dedi. A.A. ile görüşüp 2 aylık süre dolmasına rağmen işlem yapılmadığını benim listeyi tamamlayıp işlemleri yapıp bildirimde bulunmam gerektiğini söyledim. Sanık A.A.’da ’Bu işleri hallediyorum, siz kendi işlerinize bakın’ dedi.

2 aylık yasal süre dolduğu için, cevap gelmediğinden dolayı ben de dilekçe yazarak düzenlemiş olduğum tutanağa ilişkin cevap verilmesini talep ettim. Çünkü bu dosyaları kapatabilmek için, adli mercilere bildirildiğine dair başhekimlikten gelecek üst yazı lazımdı. Ancak yazılar gelmedi. Ben de A.A. ile bizzat görüşüp dilekçeme dair cevap verilmediği için geriye yapabileceğim tek şeyin bu çocuklar ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmak olduğunu söyledim. Bunun üzerine A.A. beni Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nde görevlendirdi. Ben de tüm dosyları düzenleyerek Ç.Ş.’ye devretim. Eksikleri kendisine söyledim."

"EKSİKLİKLERİN GİDERİLMEMESİ ÜZERİNE BEN DE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Sanık N.D.’nin birimi kendisine yüzyüze devretmediğini, bu durumu sanık başhekim yardımcısı A.A.’ya sözlü olarak bildirdiğini söyleyen tanık, "Ben Sosyal Hizmetler Birimi’nde görev yaptığım süre içerisinde ÇETUM görevlisi I.Ö. da sözleşmeli olarak görevliydi. I.Ö. ile benim görevim farklıydı. Öz itibariyle aynı görevi yapıyorduk. O nedenle 18 yaş altındaki hamile çocuklarla ilgili işlemleri birlikte yürütüyorduk. Bu nedenle I.Ö. ile birlikte geriye dönük bildirimler ile ilgili araştırmaya beraber yapmıştık. Eksikliklerin giderilmemesi üzerine ben de Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum" diye konuştu. Tanıkların dinlenmesi için duruşma

2019 yılının Şubat ayına ertelendi.

İDDİANAME

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sosyal Hizmetler Biriminden sorumlu Başhekim Yardımcısı A.A. ile Sosyal Hizmetler Uzmanı N.D. "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor. N.D.’nin yerine Sosyal Hizmetler Uzmanı İclal Nergiz’in görevlendirildiği, İclal Nergiz’in görev yaptığı dönemde kendisine gönderilen çocuk gebelerin önceden de sosyal hizmetler birimine gelmesine rağmen haklarında görüşme raporu düzenlenmediğini fark ettiğini belirtiliyor. 

Nergiz’yaptığı incelemede 1 Ocak 2017 ve 24 Mayıs 2017 tarihleri arasında çocuk gebe hakkında görüşme raporu düzenlenmediğini ve yetkili makamlara suç duyurusunda bulunulmadığının tespit ettiği ifade edilen iddianamede İclal Nergiz’in bu durumu tutanak tuttuğu ve hastane yönetimine gönderidiği, bir süretini de Sosyal Hizmetler Birimi’nden sorumlu Başhekim Yardımcısı şüpheli A.A.’ya verdiği

belirtiliyor. İddianamede, kendisine cevap verilmemesi üzerine İclal Negiz’in başhekim yardımcısı A.A.’nın birkaç kez yanına gittiği, kendisine çocuk gebelerle ilgili herhangi bir belge ve bilgi verilmemesi üzerine suç duyurusunda bulunduğu anlatılıyor. İddianamede şüpheli A.A. ile N.D.’nin "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 7 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapisleri talep ediliyor.

Skandalı ortaya çıkaran İclal: Yılda 450-500 hamile çocuk geliyor
daha fazla video için
Türkiyeyi sarsacak utanç listesi
Türkiye'yi sarsacak utanç listesi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Numan Kurtulmuş: İstanbul ve Ankara adayları belli oldu

3 kardeş dehşet saçtı! Cezaevine böyle gitti

At keserken yakalanan baba-oğuldan şok sözler!

Kâbus gibi olay! Yer Ankara