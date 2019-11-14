Türkiye’yi sarsan olayda engelli gencin annesi konuştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürkiye’yi sarsan olayda engelli gencin annesi konuştu
GeriGündem Türkiye’yi sarsan olayda engelli gencin annesi konuştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İZMİR (İHA)
Haber Giriş: 14.11.2019 - 14:12, Son Güncelleme:/

Türkiye’yi sarsan olayda engelli gencin annesi konuştu

Türkiye’yi sarsan engelli gence şiddet olayında mağdurun annesi konuştu. Genci streç filme sarıp tekmeleyen, üzerine su döküp cinsel tacizde bulunan iki sanığın olaya “Şakaydı” demesi üzerine anne T.A., “Bir anne olarak beni düşünün. O görüntülerde şaka olacak bir durum var mı karar verin” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İzmir’in Konak ilçesinde bir pompa firmasında çalışan yüzde 50 engelli 18 yaşındaki A.H., iş yerinde çalışan F.K. ve N.S. tarafından eziyete maruz bırakıldı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde N.S. ve F.K. isimli şahıslar, A.H.'nin tüm vücudunu streç filme sarıp yere yatırdı, ardından tekme ve tokat atarak üzerine su döktü. Bir başka şahıs da durumu gülerek izlerken, görüntüler A.S. isimli başka bir kişi tarafından çekildi. Bu sırada A.H. "Yapmayın" diye bağırırken, şahıslar tavırlarını sürdürdü. Şahıslardan N.S.'nin engelli gence cinsel tacizde bulunduğu da görüntülere yansıdı. A.S. isimli ortak arkadaşları tarafından çekilen görüntü WhatsApp grubunda paylaşılınca A.H.'nin eşi R.H. bu paylaşımı görüp suç duyurusunda bulundu. A.H., savcılığa verdiği ifadede çekilen görüntülerin ikazına rağmen arkadaş WhatsApp grubunda paylaşıldığını ve N.S.'den şikayetçi olduğunu belirtti. Sanıklar soruşturma aşamasında yaklaşık 4 ay tutuklu kaldıktan sonra mahkemenin hazırladığı tensip zaptıyla tahliye edildi. Davanın ilk duruşması 21 Kasım’da görülecek

Sanık N.S. ifadesinde, A.H. ile her zaman "kardeş gibi" şakalaştığını, görüntüleri A.H.'nin isteği ile arkadaşların bulunduğu WhatsApp grubunda paylaştığını ifade ederek, "Sanırım istemeden de olsa şakanın dozunu biraz kaçırdık" dedi.

Sanık F.K. da ifadesinde olayın şaka olduğunu ifade etti.

"İZLEYİNCE YERE YIĞILDIM"

Öte yandan A.H.’nin annesi T.A. yaşanan olay sonrası konuştu. Sanıklara tepki gösteren anne T.A., “Çocuğum bir firmada çalışıyordu. Akşam eve kafası kanlı geldi. Bir şey demeden kuşlara yem vermeye gitti. Telefonuna mesaj gelmeye başlayınca eşi telefona bakmış ve görüntüleri görmüş. Yanıma ağlayarak geldi. Görüntüleri izleyince yere yığıldım. Hemen karakola gittik. İfadelerimizi aldılar ama adamlar 4 gün tutuklanmadı, sonra 4 ay boyunca tutuklu kalıp salındılar. Bu görüntülerin şakaya benzer bir tarafı varsa ben davacı olmam. Cümle alem gördü. Bir anne olarak beni düşünün. O görüntülerde şaka olacak bir durum var mı karar verin. Oğlum hepten kötü oldu. Çocuğu ile ilgilenmiyor, yemek yemiyor. 21 Kasım’da duruşma var. O insanların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Çocuğumu streçe sarmışlar, su döküyorlar, tekmeliyorlar. Zorla öpmeye çalışıyorlar, taciz ediyorlar. İyi ki o görüntüyü gördük. Belki de çocuğuma daha kötü şeyler yapacaklardı. Görüntülerin tamamını izleyemedim bile. Hepimizin psikolojisi bozuldu, hepimiz perişanız” diye konuştu.

Türkiye’yi sarsan olayda engelli gencin annesi konuştu
"ŞAKA OLMADIĞI AÇIK"

A.H.'nin avukatı Oğuzhan Bizkevelci, "Müvekkilimin istismara ve eziyete uğradığı dosyadaki delillerle açık bir şekilde ortada. Gereken savunmayı yaptık ama mahkeme tensip zaptıyla tahliye kararı verdi ama İzmir mahkemelerinin adaletine güveniyoruz. Sanıkların kaçma ve delil karartma şüphesi var. Olaydan bir utanma ve pişmanlık yaşamadıklarını gördük. ‘Şaka amaçlı’ diyorlar. Şaka amaçlı olmadıkları videolara yansıyor. Bu cinsel amaçla çekilmiş bir videodur. Biz ilk duruşmada İzmir mahkemelerinin adaleti sağlayacağına güveniyoruz. Bakanlığın dosyayı takip ettiğini duyduk. Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle