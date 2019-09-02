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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/İZMİR, (DHA)-AA
02.09.2019 - 19:34, Son Güncelleme:

Türkiye'yi sarsan cinayette karar

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Türkiye'yi sarsan cinayette karar

İzmir'in Bornova ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazideki bir çukurda ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne ve erkek arkadaşı, tutuklandı.

Eymen Sadık Durak'ın öldürüldükten sonra cesedinin Gökdere Mahallesinde kullanılmayan bir çukura bırakılmasıyla ilgili gözaltındaki anne Mine Durak ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin ve kardeşi Erkan Elçetin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Adliyeye sevk edilen zanlılardan anne Mine Durak ve erkek arkadaşı Serkan Elçetin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Erkan Elçetin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

CESEDİ 2 GÜN OTOMOBİLDE GEZDİRMİŞLER

Anne Mine Durak, emniyetteki ifadesinde, olayın 18 Ağustos'ta Çeşme'den İzmir'e otomobille dönerken meydana geldiğini, tuvalet ihtiyacı için durdukları sırada otomobilden ayrıldığını, bu sırada otomobilden bağrışma sesleri duyduğunu, döndüğünde oğlunun hareketsiz şekilde yattığını gördüğünü iddia etti. 
Oğlu Eymen'in öldüğünü anladığını, Serkan Elçetin'e olayın nasıl olduğunu sorduğunda "susması için eliyle ağzını kapattığını, kapatır kapatmaz bu hale geldiğini" ifade ettiğini öne süren Durak, 2 gün boyunca cesedi araçta tutup saklayacak yer aradıklarını, daha sonra buldukları çukura koyup üzerine tuğla yığdıklarını ifade etti. 

Zanlı Durak, ifadesinde, erkek arkadaşı Elçetin'in kendisini tehdit etmesi nedeniyle olayı emniyete bildiremediğini ileri sürdü. 
Elçetin'in emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullandığı, kardeşi Erkan Elçetin'in ise olayla ilgisi olmadığını, diğer zanlılara günlük kiralık ev bulduğunu, Durak'ın olayı kendisine anlatması sonrası durumu emniyete bildirdiğini söylediği öğrenildi.  

DARP İZLERİNİ AKRABASI FARKETMİŞ

Öte yandan çocuğun öldürülmesi olayının 14 Ağustos'ta Eskişehir'de yaşayan bir akrabalarının ihbarı sonrası ortaya çıktığı da öğrenildi. 

Anne Durak'ın akrabası Z.Ç, polise yaptığı başvuruda, Durak ve sevgilisi Elçetin'in, Eymen Sadık Durak'a şiddet ve cinsel istismar uyguladığını, çocuğun video görüntülerinde vücudunda darp izleri gördüğünü söylemesi sonrası Serkan Elçetin'in gözaltına alındığı, anne Durak'a ise ulaşılamadığı ortaya çıktı. 

Serkan Elçetin'in ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, daha sonra yakalanan anne Durak'ın ise ifadesi sırasında olayı itiraf ettiği, cesedi sakladıkları ormanlık alandaki kuyuyu polise gösterdiği ortaya çıktı. 

Eymen Sadık Durak'ın cesedinin İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri ise tamamlandı. Tanınmayacak durumdaki cesedin kesin kimlik tespiti için anneden DNA örneği alınabileceği öğrenildi. 

Vahşice öldürülmüştü Hayatını kaybetmeden önce bunları söylemiş...
Vahşice öldürülmüştü! Hayatını kaybetmeden önce bunları söylemiş...
Minik Eymen katil zanlıları adliyeye sevk edildi
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