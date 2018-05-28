Dehşete düşüren bavul cinayetinde o anlar!

Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi'nde önceki gece erik toplamak için Hasanpaşa Deresi civarına gelen çocuklar yol kenarında iki valiz görmüştü. Çocukların ailelerine haber vermeleri üzerine valizlerden kan aktığını gören aileleri polisi aramıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede parçalara ayrılmış halde iki valize konulmuş ceset parçaları bulmuştu. Üzerinde kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

PARMAK İZİ VE DNA İNCELEMESİ

Asayiş Şube Cinayet Büro ve Başakşehir Araştırma Büro Amirliği ekipleri cinayeti çözmek koordineli çalışma başlatırken, olayın çözümüne yönelik kritik bir görüntüye ulaşıldı. Bölgede yapılan araştırmada, içlerinde ceset parçaları olan 2 tekerlekli valizin taşınma görüntüleri bulundu.

Görüntülere göre, cesetlerin dün gece saat 23.00 sıralarında olay yerine getirildiği anlaşıldı. Polis, görüntülerden yola çıkarak valizleri taşıyan kişilerin kimlik bilgilerine ulaşmaya çalışırken, cesetin kimliğinin belirlenmesi için parmak izi ve DNA incelemesinin de sürdüğü bildirildi.