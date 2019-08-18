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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA)
18.08.2019 - 18:21, Son Güncelleme:

Türkiye'yi karıştıran milyonlarca Euro'luk vurgunda yakalanmıştı... Detaylar ortaya çıktı

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Türkiye'yi karıştıran milyonlarca Euro'luk vurgunda yakalanmıştı... Detaylar ortaya çıktı

 ADANA’da 4 milyon 795 bin Euro’luk soygunun firari şüphelisi dün gece Fatih Aksaray’da ’Gece Kartalları’ olarak bilinen bekçiler tarafından yakalandı.

İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan bekçiler dün gece şüphelilere yönelik Aksaray Meydanı’nda Genel Bilgi Tarama (GBT)’sı yapmaya başladı. Saat 21.30 sıralarında bekçiler davranışlarından şüphelendiği bir kişiyi de durdurarak kimlik istedi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Mahmut Ç. adına düzenlenen sahte kimliği polis ekiplerine veren şüpheli Aksaray'a bir eğlence mekanında gitmek istediğini söyledi. Ekipler, sahte kimliği belirleyerek şüpheliyi gözaltına aldı.

Bekçiler, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden destek isteyerek şüpheliyi Aksaray Polis Merkezine getirdi. Polis merkezinde parmak izi alınan şüphelinin gerçek kimliğinin Mehmet Emin G. olduğu tespit edildi. Mehmet Emin G.nin yapılan detaylı incelemesinde, Adana 5.Sulh Ceza Hakimliği tarafından ’5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık’ suçundan arandığı ortaya çıktı. Bekçiler Mehmet Emin G.nin üst aramasında 30 bin 915 lira, cep telefonu ve sim kartı ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Adana'dan gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

25 HAZİRANDAN BERİ ARANIYORDU

25 Haziranda Adana Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarında bulunan lojistik ve güvenlik hizmeti veren bir firmanın transferini yaptığı 4 milyon 795 bin Euro, şirketin 6 yıllık güvenlik müdürü tarafından çalınmıştı. Hırsızlık olayıyla ilgili firari olarak aranan Mehmet Emin G.nin de olaya karıştığı ve firmanın güvenlik müdürü Burak Ekincinin eşinin bir akrabası olduğu ortaya çıktı.

Türkiyeyi karıştıran milyonlarca euroluk vurgunda yeni gelişme Biri daha yakalandı...
Türkiye'yi karıştıran milyonlarca euroluk vurgunda yeni gelişme! Biri daha yakalandı...
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