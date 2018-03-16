Türkiye’yi kahreden olayda Zeynep Çoşkun da toprağa verildi

İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Bursalı iş adamı Orhan Coşkun'un kızı Zeynep Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelmek üzere havalanan Başaran Holding'e ait özel jetin, İran'ın güneydoğusundaki Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi sonucu, uçakta bulunan iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile arkadaşları Zeynep Coşkun, Aslı İzmirli, Ayşe And, Burcu Urfalı, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay, pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu hayatını kaybetmişti.

Uçakta bulunanlardan Bursalı iş adamı Orhan Coşkun’un kızı 28 yaşındaki Zeynep Coşkun için cuma namazını müteakip Bursa Organize Sanayi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, çok sayıda iş adamı ve yakınlarının yer aldığı cenaze töreninde Coşkun ailesi, basın mensuplarının görüntü almasını istemedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Zeynep Coşkun, Görükle Aile Kabristanı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.

Arda Efe ile nişanlı olan Zeynep Coşkun, 12 Mayıs'taki düğünleri için hazırlık yapıyordu. Coşkun’un ölümünün ardından ailelerin bu mutluluğu da acıya dönüştü.