Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Türkiye’yi kahreden olayda Zeynep Çoşkun da toprağa verildi

    Türkiye’yi kahreden olayda Zeynep Çoşkun da toprağa verildi

    Hürriyet Haber
    16.03.2018 - 15:04 | Son Güncelleme:

    İran’da düşen uçakta hayatını kaybeden Zeynep Coşkun son yolculuğuna bugün son yolculuğuna uğurlandı. Dün toprağa verilen Mina Başaran'ın kabri gül ve çiçeklerle donatıldı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Zeynep Coşkuna veda...
    • Zeynep Coşkuna veda...
    • Zeynep Coşkuna veda...
    • Zeynep Coşkuna veda...

    İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Bursalı iş adamı Orhan Coşkun'un kızı Zeynep Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı.

    Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelmek üzere havalanan Başaran Holding'e ait özel jetin, İran'ın güneydoğusundaki Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi sonucu, uçakta bulunan iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile arkadaşları Zeynep Coşkun, Aslı İzmirli, Ayşe And, Burcu Urfalı, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay, pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu hayatını kaybetmişti.

    Uçakta bulunanlardan Bursalı iş adamı Orhan Coşkun’un kızı 28 yaşındaki Zeynep Coşkun için cuma namazını müteakip Bursa Organize Sanayi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, çok sayıda iş adamı ve yakınlarının yer aldığı cenaze töreninde Coşkun ailesi, basın mensuplarının görüntü almasını istemedi.

    Kılınan cenaze namazının ardından Zeynep Coşkun, Görükle Aile Kabristanı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.

    Arda Efe ile nişanlı olan Zeynep Coşkun, 12 Mayıs'taki düğünleri için hazırlık yapıyordu. Coşkun’un ölümünün ardından ailelerin bu mutluluğu da acıya dönüştü.

    Türkiye’yi kahreden olayda Zeynep Çoşkun da toprağa verildi

    Etiketler: iran , düşen uçak , cenaze , mina başaran , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri