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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
27.07.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

Türkiye’yi dolandıran 80’lik binbir surat yakalandı!

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Türkiye’yi dolandıran 80’lik binbir surat yakalandı!

Türkiye’de kılıktan kılığa girerek birçok ilde dolandırıcılık olayını gerçekleştiren cezaevi firarisi 80’lik dolandırıcı Aksaray’da polisin yaptığı operasyonla suçüstü sahte kimlikle yakalandı. Bin bir surat 80’lik dolandırıcı, emniyette gazetecilerin ‘kaç kişiyi dolandırdın’ sorusuna gülümseyerek, ‘Bilmiyorum, yatacağım içeride’ diye cevap verdi.

Türkiye’de kılıktan kılığa girerek birçok ilde yüzlerce dolandırıcılık olayına karışan ve 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 80 yaşındaki cezaevi firarisi dolandırıcı, Aksaray’da yapılan operasyonda sahte kimlikle yakalandı.

Operasyon Aksaray merkezde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye’de birçok ilde kılıktan kılığa girerek dolandırıcılık olayını gerçekleştiren ve son 2 yılda 15 ayrı ilde 48 ayrı dolandırıcılık olayına karışan 80 yaşındaki Ahmet A., Aksaray’da polisin gerçekleştirdiği operasyonla bir vatandaşı dolandırmak isterken suçüstü yakalandı. Polis tarafından bin bir surat olarak aranan 80’lik dolandırıcı Ahmet A.’nın Aksaray’da olduğu bilgisine ulaşan Asayiş Şubesi Dolandırıcılık, Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçerek şahsın bulunduğu adresi tespit etti. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, bin bir surat dolandırıcı 80’lik Ahmet A.’yı bir vatandaşı dolandırmak üzereyken sahte kimlikle suçüstü yakaladı. 80’lik dolandırıcıyı gözaltına alan polis ekipleri üzerinde yaptıkları aramada 10 bin 500 dolar, 2 bin 340 TL nakit para ele geçirdi.

Şahıs hakkında araştırma ve soruşturma yapan polis ekipleri, Ahmet A.’nın kılıktan kılığa girerek tüm Türkiye’de yaklaşık 10 yıldır yüzlerce dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiğini, 2016 yılı öncesi yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan sonra Konya Kulu Açık Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildiğini, 2016 yılında sahte hastalık ile cezaevinden çıkarak firar ettiğini tespit etti. Ahmet A’nın firar ettiği 2016 yılından bu güne kadar yaklaşık 2 yıllık sürede 48 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiğini, 15 ayrı ilde polis tarafından bin bir surat dolandırıcı olarak arandığını da tespit eden polis, şahsın 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi.

Türkiye’yi dolandıran 80’lik binbir surat yakalandı

Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Ahmet A., kendini görüntüleyen basın mensuplarının ‘kaç kişiyi dolandırdın’ sorusuna gülümseyerek ‘bilmiyorum’ diye cevap verdi. Basın mensuplarının ‘bir diyeceğin var mı?’ sorusuna ise, ‘Var, yatacağım içeride’ diyerek cevap veren Ahmet A., rahat ve gülümseyen tavırlarıyla dikkat çekti.

 

 

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