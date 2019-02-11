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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Samed AYDIN SUN/KAYSERİ (DHA)
11.02.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Türkiye'yi dehşete düşüren seri katilin cezası belli oldu

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Türkiye'yi dehşete düşüren seri katilin cezası belli oldu

Kayseri'de aralarında kardeşinin de bulunduğu 7 kişiyi öldüren, tahliye olduktan sonra da geçen yıl özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ı (47) pompalı tüfekle vurarak öldüren 'Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar (39), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Hamdi Kayapınar, 1994 yılında henüz 14 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürdü. Kayapınar, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 'Şartlı Salıverme Yasası'ndan yararlanarak tahliye edildi. Kayapınar, 1998-2001 yılları arasında da Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahin'i öldürdü. Polis memuru İlhan Duruş ve Bedrettin Duvar'ı da yaraladı.

Tutuklanıp yargılanan Kayapınar, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kayapınar, 'Denetimli Serbestlik Yasası' kapsamında erken tahliye hükmünden yararlanarak, 16 yıl 2 gün cezaevinde kaldıktan sonra Şubat 2017'de tahliye edildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

'Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar, geçen yıl 2 Ağustos'ta bir iş insanına ait villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ı, pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra beğendiği tabancasını gasp edip, kaçtı. Olaydan 4 gün sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evine yapılan baskınla yakalanan Kayapınar tutuklandı.

Kayseri 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürme', 'yağma', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sanık Kayapınar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada ölen güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ın eşi Y.Y. ile bazı yakınları ve avukatları hazır bulundu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme Başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'nun sanık hakkında düzenlediği, 'Sanığın bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğu tamdır' şeklindeki raporu okudu. Son sözü sorulan sanık Hamdi Kayapınar konuşmadı. Sanık, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (11.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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