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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.03.2019 - 18:13, Son Güncelleme:

Türkiye'yi çileden çıkarmıştı... Emniyet'ten açıklama geldi

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Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul'da D-100 karayolu Bahçelievler mevki'inde lüks marka aracı ile ambulansa yol vermeyerek, trafiği de tehlikeye düşüren sürücü hakkında bin 320 TL para cezası uyguladı.

İstanbul'da D-100 karayolu Bahçelievler mevki'inde lüks marka aracı ile ambulansa yol vermeyerek, trafiği de tehlikeye düşüren sürücü hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Trafikte Seyreden Ambulansın Geçişine Engel Olan ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Araç Sürücüsü Hakkında Adli ve İdari İşlem Yapıldı" ifadelerine yer verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü web sitesinden yapılan basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

İNCELEME BAŞLATILDI

"Son günlerde İstanbul ili D-100 karayolu Bahçelievler mevki'inde meydana gelen bir özel otonun, görünür ışıkları açık halde geçiş üstünlüğü bulunan ambulansa seyri sırasında yol vermemesi, ambulansın farklı şeridi kullanmak istediği esnada yine tehlikeli bir şekilde şerit değiştirerek ambulansın önüne geçip rutin hızında seyrine devam etmesi olayı ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüz resmi sosyal medya hesaplarından bilgilendirme yapılmasına rağmen bazı sosyal medya mecraları ile basın yayın organlarında konunun eksik bir şekilde yoğun olarak yer alması sebebiyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Sosyal medyada yer alan görüntü ve haberler sonrasında konu ile ilgili birimlerimizce inceleme başlatılmış ve araç sürücüsü tespit edilerek 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; 46, 55, 56 ve 73’üncü maddelerinde yer alan ihlallerden dolayı kendisine toplam 1.320 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır."

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Maganda şoförün gözaltına alınarak geceyi Bahçelievler Polis Merkez Amirliği'nde geçirdiği bilgisi verilen açıklamada, "Hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesine göre adli işlem yapılmış, hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilmiştir. Türk Polis Teşkilatı olarak trafik güvenliğini tehlikeye atan bu gibi şahıslara yönelik mücadelemizi ve trafik denetimlerimizi; ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılması amacına yönelik olarak yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" cümleleri kullanıldı.

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