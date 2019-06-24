'Türkiye’yi büyüteceğiz'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanmasının ardından Genel Merkez önünde yaptığı konuşmada, “Şunu söylüyordum, ben bu milletin ferasetine güveniyorum diye. Evet, halkımıza, halkımızın iradesine güveniyoruz. Allah’ın izniyle 800 bin oy farkla biz bunu çözdük” dedi.
Kılıçdaroğlu konuşmasına özetle şöyle devam etti:
“Her şey Adalet Yürüyüşü ile başladı. Bütün dünyaya sesimizi duyurduk. Bütün engelleri hep birlikte aştık, en son İstanbul seçimlerinde aştık. Ve bizler hep birlikte emin olun bir demokrasi destanı yazdık.
Söylemiştim, Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırdığımız zaman bir anlam kazanacak diye. Cumhuriyeti şimdi demokrasi ile taçlandırıyoruz ve bunu büyüteceğiz, güçlendireceğiz, demokrasi kararlılığımızı bütün dünyaya bildireceğiz. Bizler tarihin en önemli süreçlerinden birisini yaşadık. Farklı siyasal görüşlerde olmakla beraber demokrasi konusunda bir araya geldik bir destan yazdık.
İKİ KEZ SEÇİLDİ
(‘Mazbatayı ver’ sloganları üzerine) Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez. Bu saatten sonra kapalı kapılar ardında hiç kimse millet iradesine darbe yapamaz.
Şimdi hukukun üstünlüğünü birlikte yükselteceğiz demokrasi çıtasını birlikte yücelteceğiz, birlikte mücadele edeceğiz. 82 milyon demokrasi sınavını verdik. Şimdi demokrasiyi yüceltme zamanı. Birlikte yücelteceğiz, birlikte Türkiye’ye sahip çıkacağız. Birlikte Türkiye’yi büyüteceğiz.
Ekrem Bey’in rakipleri kazanamamış olabilirler ama hiç kimse unutmasın, kazanan demokrasidir, kazanan Türkiye Cumhuriyeti’dir, kazanan Mustafa Kemal ve onun arkadaşlarıdır, demokrasiyi getirmek isteyenler. Ekrem Başkan önümüzdeki günlerde mazbatasını alacak. İkişer ay arayla iki kez arka arkaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilmek de her kula nasip olmaz.
ENGELLER AŞILDI
Engel çıkarmak istediler engeller aşıldı. Artık biz birer demokrasi mücadelesi veren bu ülkenin saygın insanlarıyız. Herkesi kucaklayacağız, bizi eleştirenleri de. Herkese, her düşünceye saygı göstereceğiz. CHP bundan sonra artık 82 milyonun partisidir, 82 milyonu kucaklayacaktır. CHP artık hiç kimseyi kimliğinden, inancından, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyecektir. Herkesin kimliği kendi şerefi olacaktır.”
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