‘Türkiye’yi bloke etmek çözüm değil’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile İstanbul’da ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Slovakya’nın 2019’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) dönem başkanlığını devralmaya hazırlandığına dikkat çekerek, “Tabii ki bizim de AGİT’ten beklentilerimiz var. Özellikle seçim gözlem misyonlarını daha dengeli, daha objektif görev yapması gerekiyor” dedi.

FRANSA’YA ELEŞTİRİ

Fransa’daki sokak gösterilerinde Fransız polisinin kullandığı aşırı gücü tasvip etmediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, “Burada özellikle Türkiye’de herhangi bir olay olduğu zaman ders vermeye çalışan ülkelerin kendi ülkelerinde olduğu zaman agresif ve aşırı bir güç kullanması doğru bir yaklaşım değil, bir de çifte standarttır. Avrupa Birliği’nin başka bir aday ülkede böyle olaylar olduğu zaman verdiği tepki farklı, fakat herhangi bir üyesi olan ülkede bu tür olaylar olduğu zaman daha sessiz” diye konuştu.

OYUNLARI BOZMAK GEREK

Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib muhtırasını bozmak için çaba sarf edenlerin olduğunu belirterek, “Bunun içinde ülkeler de var, gruplar da var. Oysa Suriye’de siyasi bir çözüm için belki de son fırsat penceresini de bu muhtıra sunmuştur. Şimdi karşılıklı suçlamalar var. Ben de en kısa süre içinde (Rusya Dışişleri Bakanı) Sergey Lavrov’la da görüşeceğim. Bu tür provokasyonları, oyunları bozmamız gerekiyor” diye konuştu.

CESET NEREDE

Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak da BM gibi uluslararası örgütlerden “Uluslararası bir soruşturmaya ihtiyaç vardır” sesleri gelmeye başladığını hatırlatıp şunları söyledi: “Uluslararası bir soruşturmada Türkiye tam işbirliği yapacaktır. Belge ve bilgilerin paylaşımı dışında her türlü desteği verecektir. Amacımız bu cinayetin tüm boyutlarıyla aydınlatılmasıdır. Cevap aradığımız sorulardan bir tanesi de Kaşıkçı’nın cesedi nerede? Bu cinayeti işleyenler şu anda Suudi Arabistan’ın elinde olduğu için doğrudan bir sorgulama yok. Suudi Arabistan başsavcısının bu konuda bilgi vermesi gerekiyor. Sadece bizden bilgi almaya çalışmak bu cinayetin tüm boyutlarıyla açığa çıkması için yeterli olmaz. Hatta bize vermeleri gerekiyor, bizim de sorgulamamız gerekiyor.”