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    Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda flaş gelişme

    AA
    26.06.2018 - 09:47 | Son Güncelleme:

    Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpekle ilgili tutuklanan kepçe operatörünün tahliyesine karar verildi.

    Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan kepçe operatörü İ.M'nin tahliyesine hükmedildi. Sapanca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce, "sahipli hayvanın öldürülmesi ve işe yarayamayacak hale getirilmesi" suçlamasıyla bir hafta cezaevinde tutuklu kalan İ.M'nin 23 Haziran'da serbest bırakıldığı öğrenildi. 

    Olay 

    Sapanca Hacımercan Mahallesi'nde 13 Haziran Çarşamba günü ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek daha sonra tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı. Olayın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Sapanca Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kepçe operatörü İ.M. gözaltına alınmış, Sapanca Adliyesi'ne sevk edilen İ.M, 17 Haziran'da "sahipli hayvanın öldürülmesi ve işe yarayamayacak hale getirilmesi" suçlamasıyla tutuklanmıştı. 

    Etiketler: Savcılık , son dakika , haberler
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