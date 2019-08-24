Türkiye'yi ağlattı! Eski eşinin bıçakladığı Emine Bulut’un son sözleri: Ölmek istemiyorum

Korkunç olayın yaşandığı gün Emine Bulut (38) eski eşi Fedai Varan (43) ve kızları ile bir lokantada buluştu. Bulut ile Varan arasında tartışma çıkmasının ardından Varan, Bulut’u boğazından bıçakladı ve taksiye binerek kaçtı. Sağlık ekipleri yaralanan Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.’yi hastaneye kaldırdı ancak anne kurtarılamadı. Fedai Varan, Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Mahkemece tutuklanan Varan ilk ifadesinde “Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip, yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum” demişti.

Ancak daha sonra mahkemedeki ifadesinde, ‘eski eşinin uygunsuz hayat yaşadığını ve 10 yaşında çocukları olduğunu, defalarca uyardığını, fakat eski eşinin uyarılarını dikkate almadığını ve bundan dolayı eski eşini bıçakladığını’ anlattı. Fail Fedai Varan’ın WhatsApp durumunda ‘Kahpeyi öldürdüm. Sıra sende Ali!’ şeklinde paylaşım yaptığı da belirlendi.

JET HIZIYLA İDDİANAME

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bulut hakkında hazırladığı iddianame jet hızıyla kabul edildi. Şüpheli, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde canavarca hisle tasarlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak.

KENDİSİNİ KAYBETMİŞ

İddianamede, Varan’ın daha önce eski eşine hakaret etmesi nedeniyle Kırıkkale 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davasının görüldüğü, şikayetten vazgeçme nedeniyle ‘düşme’ kararı verildiği belirtildi. Varan’ın ifadesinde, eşi ve eşinin ailesinin çocuğuyla görüşmesini engellediğini, olay günü konuşmak istediğini ancak Bulut’un ‘hakaret’ ettiğini, kendisini kaybederek eşini öldürdüğünü belirttiği yer aldı. Görgü tanıklarının ise Varan’ın agresif tutumla tartıştığı ve olayı gerçekleştirdikten sonra, “Bana çocuğumu göstermiyor, kahpeyi öldürdüm, herkes duysun” şeklinde bağırdığını söyledikleri bildirildi.

PAŞA PAŞA YATARMIŞ

Çocuklarının velayetinin annesinde olduğu belirtilen iddianamede, Varan’ın F.B.B. ile ayın ilk ve son haftası, hafta sonları ile Temmuz ayında bir araya geldiği ve Varan’ın çocuğuyla görüştürülmediği iddiasının yerinde olmadığı belirtildi. Ayrıca WhatsApp kayıtlarına göre; Bulut’un tekrar evlenme durumundan eski eşine bahsettiği bunun üzerine Varan’ın cinayeti işlediği belirtildi. İddianamede olaydan önce, Varan’ın Bulut’a, “Gider paşa gibi yatarım Emine, sıkıntı değil, ne olacaksa olsun” mesajı attığı kaydedildi.

Fedai Varan

İNDİRİM PEŞİNDE

Gülen Köse (Avukat): Bulut’un katil zanlısının verdiği ifadede eski eşinin ‘uygunsuz hayat yaşadığı’na dair sözler sarf ettiğini görüyoruz. Suçlular hep kendilerini haklı görüyor. Bu örnekte olduğu gibi öğrenilmiş bahaneler sunuyorlar. Bu ifadelerle ceza indirimi almaya çalışıyorlar. Yasada olan pek çok uygulama yaşama geçirilmediği için her gün cinayetlerle karşılaşıyoruz. Ölüm göz göre göre geliyor.

VİDEO İLE GÖRÜNÜR OLDU

Fidan Ataselim (Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri): Bu durum şimdi Emine Bulut’un videosuyla görünür oldu ama kadınlar Türkiye’de her gün bunu yaşıyor. Türkiye İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ülkelerden biri. Bu sayede kadına karşı şiddete karşı yasalar çıkartıldı. Yapılması gerekenler çok net: Önce toplumsal cinsiyet ayrımını önleyeceksin, kadınları koruyacaksın, suç ortaya çıktığında etkin bir soruşturma ve cezalandırma sistemi kuracaksın, erkekleri değil kadınları korumak için kararlar verilecek. Kadına karşı şiddet konusunda bütünlüklü politikalar geliştirilmesi gerekiyor. Kadınlar kendi hayatlarına kendileri karar vermek istedikleri için her gün öldürülüyorlar. Çözüm mümkün ve somut adımlar atılmalı.

CİNAYETİ GÖRÜNTÜLEYEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin görüntülerini cep telefonu kamerasıyla çeken B.Y. (19) gözaltına alındı. B.Y. ve videoyu paylaştığı arkadaşı M.A hakkında, “soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses ve görüntüleri yetkisiz kayda alma veya nakletme” suçundan işlem yapıldı.

ÇOK VAHİM BİR OLAY

DÜN gerçekleşen AK Parti MKYK toplantısında Emine Bulut cinayeti de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir vatandaşın olay anında yardıma ihtiyacı olan kişiye yardım etmeyerek video çekmesinin inanılır gibi olmadığını söyleyerek, “Çok vahim bir olay. İnsanlar olay olduğunda müdahale etmek yerine video çekip sosyal medyadan paylaşıyor. İnanılır gibi değil” ifadesini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Fedai Varan’ın en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını açıkladı. (Gizem KARAKIŞ/ANKARA)

SİYASİLERİ BİRLEŞTİRDİ: TÜM KADINLARIMIZIN ORTAK ÇIĞLIĞI

Fuat Oktay (Cumhurbaşkanı Yardımcısı) : “Devletimiz ilgili kurumlarıyla, konunun her yönüyle takipçisi olacaktır. Aynı acıların yaşanmaması için yüce Türk yargısının bu caniye gereken en ağır cezayı vereceğine inancım tamdır.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Kızının önünde katledilen Emine Bulut’a rahmet diliyorum. Bu ilkel vahşetin ve kadınları hedef alan saldırıların tekrar etmemesi hepimizin sorumluluğu ve temennisidir. Bütün kurumlarımız toplumumuzu infiale sürükleyen bu hadiseyi hukuki olarak takip etmektedir.”

Kemal Kılıçdaroğlu (CHP Genel Başkanı): “Emine Bulut’un son nefesinde evladına söylediği ‘Ölmek istemiyorum’ sözleri, bugüne kadar kadına yönelik şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlarımızın ortak çığlığı olmuştur. Bu trajedilerin son bulması için gerekli yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalı, kadına yönelik şiddet son bulmalıdır.”

Meral Akşener (İyi Parti Genel Başkanı): “Kadın bedeni üzerinden ahlaksızca siyaset yapan zihniyetin ülkemizi getirdiği nokta 10 yaşındaki evladının gözleri önünde katledilen bir anne. Takipçisi olacağız.”

Sezai Temelli (HDP Eş Genel Başkanı): “#EmineBulut kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet politiktir.”

Temel Karamollaoğlu (Saadet Partisi Genel Başkanı): “Küçücük bir yavrumuzun “anne ne olur ölme” feryadı arasında katledilen #EmineBulut’a Allah’tan rahmet diliyorum. Böyle bir vahşetin ülkemizde bir daha vuku bulmamasını temenni ediyor, failin hak ettiği en ağır cezayı alacağını ümit ediyorum.”

Abdulhamit Gül (Adalet Bakanı): “Vahşice katledilen Emine Bulut’a Allah’tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır.”

Ekrem İmamoğlu (İBB Başkanı): “Ölmek istemiyorum” Bugüne kadar cinayete kurban giden tüm kadınların çığlığıydı aslında. “Anne lütfen ölme” Öksüz kalan tüm evlatların gözyaşları... #EmineBulut’u erkek şiddeti nedeniyle kaybettik. Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız.”

Beşiktaşlı taraftarlar cinayeti protesto etti.

HER KESİMDEN MESAJ

Görüntülerin yayılmasının ardından Twitter’da #EmineBulut, #Ölmekİstemiyorum, #AnneLütfenÖlme, #KadınaŞiddeteHayır etiketleriyle cinayeti tepki gösterildi. Spor kulüpleri cinayeti kınayan paylaşımlarda bulundu. Süper Lig’de ve TFF 1. Lig’de bu hafta karşılaşmalar 1 dakika geç başlayacak. Dün akşam oynanan Beşiktaş-Göztepe maçında futbolcular sahaya siyah pankartla çıktı. Ünlüler de sessiz kalmayarak tepkilerini tweet’lerle dile getirdi. Hazal Kaya, Acun Ilıcalı, Mert Fırat, Zülfü Livaneli, Cedi Osman, Ayşegül Aldinç ve Hadise gibi ünlüler kadın cinayetlerinin sona ermesini diledi.