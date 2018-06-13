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    TÃ¼rkiye'yi aÄŸlatmÄ±ÅŸtÄ±... Yavuz BinbaÅŸÄ±'nÄ±n katilli Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

    HÃ¼rriyet Haber
    13.06.2018 - 19:50 | Son GÃ¼ncelleme:

    Tunceli'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rÄ± amacÄ±yla hazÄ±rlanan EYP'nin, atÄ±lan top atÄ±ÅŸlarÄ± sonucu patlatÄ±lmasÄ± nedeniyle gri listede aranan ve Jandarma BinbaÅŸÄ± Yavuz Sonat GÃ¼zel'in ÅŸehit edilmesi olayÄ±nÄ±n faili olduÄŸu belirlenen Ferhat Dersim kod adlÄ± Ertan Erol isimli terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.

    Tunceli Valili tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,"Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca terÃ¶rist unsurlarÄ± etkisiz hale getirmek amacÄ±yla belirlenen hedeflere yÃ¶nelik yapÄ±lan top atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimize saldÄ±rÄ± amacÄ±yla hazÄ±rlanan EYP dÃ¼zeneÄŸini infilak ettirmesi neticesinde, TerÃ¶r Arananlar Gri Listede bulunan "Ferhat Dersim" kod adlÄ± Ertan Erol isimli BTÃ– mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸtir" denildi.Â 

    TÃ¼rkiyeyi aÄŸlatmÄ±ÅŸtÄ±... Yavuz BinbaÅŸÄ±nÄ±n katilli Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

    Ã–LDÃœRÃœLEN TERÃ–RÄ°ST, ÅžEHÄ°T BÄ°NBAÅžININ FAÄ°LÄ° Ã‡IKTIÂ

    Valilik aÃ§Ä±klamanÄ±n devamÄ±nda," Etkisiz hale getirilen BTÃ– mensubunun 25 EylÃ¼l 2015 Tarihinde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyon esnasÄ±nda Jandarma BinbaÅŸÄ± Yavuz Sonat GÃ¼zel'in ÅŸehit edilmesi olayÄ±nÄ±n da faili olduÄŸu deÄŸerlendirilmektedir.

    TÃ¼rkiyeyi aÄŸlatmÄ±ÅŸtÄ±... Yavuz BinbaÅŸÄ±nÄ±n katilli Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

    Ä°limizde terÃ¶rist unsurlarÄ±n bulunmasÄ±na ve etkisiz hale getirilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar azim ve kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmektedir" ifadelerine yer verildi.Â 

    KIZI SUDE TÃœRKÄ°YE'YÄ° AÄžLATMIÅžTI

    2015 yÄ±lÄ±nda Tunceliâ€™de PKKâ€™lÄ± terÃ¶ristlerle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan Jandarma Ã–zel Harekat Timlerinin Tabur KomutanÄ± BinbaÅŸÄ± 39 yaÅŸÄ±ndaki Yavuz Sonat GÃ¼zel, Ankara Kocatepe Camisiâ€™nde dÃ¼zenlenen tÃ¶renin ardÄ±ndan Cebeci Askeri ÅžehitliÄŸiâ€™nde topraÄŸa verilmiÅŸti. BabasÄ±nÄ±n TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± naaÅŸÄ± gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken kÄ±zÄ± Sudeâ€™nin, "HayÄ±r, hayÄ±r" diye feryadÄ±yla tÃ¶rene katÄ±lanlar gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamamÄ±ÅŸtÄ±.

    Åžehit BinbaÅŸÄ± Yavuz Sonat GÃ¼zel topraÄŸa verildiÅžehit BinbaÅŸÄ± Yavuz Sonat Güzel topraÄŸa verildi

    Etiketler: katil , son dakika , haberler
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