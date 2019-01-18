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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.01.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Türkiye'yi ağlatan Ramazan'dan güzel haber geldi

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Türkiye'yi ağlatan Ramazan'dan güzel haber geldi

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 9 Ekim 2017 tarihinde elektrik direğine takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılan ve tedavi gördüğü hastanede kolları kesilen 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir protez kollarına kavuştu.

Olay, Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyünde 9 Ekim 2017 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde hayvan otlatan Ramazan Taşdemir (17) çobanlığının son gününde elektrik direğindeki yaralı kuşu kurtarmak için direğe çıktıktan bir süre sonra akıma kapılıp yaralandı. Direkte 1,5 saat elektrik tellerinde asılı kalan Ramazan, TEDAŞ ekiplerince indirilip ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi edildikten sonra Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakım Servisine sevk edildi. Üçüncü derece yanık olduğu belirlenen Taşdemir’in her iki kolu yapılan tedavinin ardından dirsek altından kesildi.

Bir süre Erzurum’da tedavi gören Ramazan Taşdemir'in tedavisine protez kollarının takılması için Ankara’da devam edildi. 2 yıldır kolsuz bir şekilde ailesinin yardımıyla hayata tutunmaya çalışan Ramazan, protez kollarına kavuşmak için tüm Türkiye’den yardım istedi.

Türkiyeyi ağlatan Ramazandan güzel haber geldi

"RAMAZAN PROTEZ KOLLARINA KAVUŞTU"

Sağlık Bakanlığı ve isminin açıklanmasını istemeyen bir iş adamının desteğiyle Ankara’da Ramazan’ın iki koluna da protez takıldı. Dün taburcu olan Ramazan Taşdemir, Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyüne döndü.

Ramazan Taşdemir’in babası Mehmet Taşdemir, oğlunun protezlere alışmaya çalıştığını ifade ederek İHA muhabirine telefonla bilgi verdi.

Oğlunun sağlık durumundan dolayı kameralara çıkmak istemediğini kaydeden Mehmet Taşdemir, "Ramazan’ı evimize getirdik. İki koluna da devlet büyüklerimiz ve Türk halkının desteğiyle protez takıldı. Sağlık durumu iyi ancak psikolojik olarak biraz yıprandı. Habercilerin karşısına çıkmaya henüz hazır değil. Protezlerine alışmaya çalışıyor. Zamanla çok daha iyi olacak" dedi.

 

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