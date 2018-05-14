Türkiye’yi ağlatan Betül’den cennete kitap

Soma faciasının 1. yıldönümünde Türkiye’yi ağlatan Betül her sene ikizi Furkan’ın da resimle süslediği mektuplarını babasının mezarına bırakıp cennete göndermeye devam etti. Dün facianın 4. yıldönümüydü…

Betül ve Furkan şimdi 12 yaşında. Hürriyet’e konuşan Betül Yüksel, babasının ölümünün 4. yılında mezarına yine bıraktığı mektubunun yanı sıra yaşadıklarını anlatan bir kitap yazmaya başladığını söyledi:

“Babam için yine bir mektup yazdım. Ne yaptığımı, hayatımızın nasıl geçtiğini, onu ne kadar özlediğimi anlattım. Bu sene de mektubumu mezarına bıraktım. Şimdi bir de hayatımızı anlatan bir kitap yazıyorum. Ben deftere yazıyorum. Annem bilgisayara aktarıyor. Seneye facianın 5. yıldönümünde 13 Mayıs’ta yayınlanacak. Babamı, anılarımızı, hayatımızın nasıl değiştiğini yazıyorum. En çok babamı anlatıyorum. O günlerin ve bizlerin unutulduğunu düşünüyorum. Aradan 4 sene geçti, davada hiçbir şey değişmedi. Bazı çocuklar anneleriyle duruşmaya gidiyor ama ben çok üzüldüğüm için gitmiyorum. Şu ana kadar hâlâ adalet yerini bulmadı. Adaletin yerini bulmasını bekliyoruz. Bütün bunları, kendi yaşadıklarımız ve hayatımızla birlikte kitabımda anlatıyorum.”

Küçük Betül facianın 1. yılında babasının mezarı başında...

‘BEN PİLOT OLACAĞIM BABACIĞIM’

Betül Yüksel, cennete yazdığını söylediği 3 sene önceki o mektupta, “Sevgili babacığım, 13 Mayıs’ta içimiz yandı. Ama hâlâ üzgünüz babacığım. Seni çok özledik. 1 Mayıs bayramını, sensiz geçirdiğim için çok üzgünüm. Cezalılar, cezalarını çekecekler. Hiç şüphen kalmasın. Bugün 13 Mayıs, olayın yaşandığı gün. Bugün ölen abi, dede ve amcaların ellerini öpüyorum. Seni çok seviyorum babacım. Cennette mutlu bir şekilde bizi bekle babacığım. Ben pilot olacağım. Senin yüzünü kara çıkarmayacağım. Söz veriyorum. Seni hepimiz çok özledik baba. İyi ki varsın babacığım. Yeni köpeğim Tarçın’ı çok sevdiğini umuyorum” diyordu. İkizi Furkan da mektupta anne, baba ve kardeşi ile köpeği Tarçın’ın resmini çizmişti.

GÜNLERCE KONUŞULDU

Türkiye günlerce minik Betül’ün yazdığı ağlatan o mektubu konuştu. Hürriyet minik kızın izini sürdü. Ayrıca Türk Hava Kurumu’na ulaştı. Minik Betül’ün hayali gerçek olacaktı.

Bununla da kalınmadı okuyucuların katkılarıyla faciada babasını kaybeden diğer çocukların da hayalinin gerçekleştirildiği “Soma’nın hayalleri var” kampanyası büyüdü.