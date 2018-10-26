‘Türkiye’ye yönelik göç baskısı arttı’
İÇ savaşların ve siyasi baskıların etkisiyle Türkiye’ye yönelik artan göç, Kocaeli’nde Kartepe Zirvesi’nde ele alındı. Dün başlayan ve uluslararası sorunlardan biri olan ‘Göç, Mültecilik ve İnsanlık’ temasıyla toplanan zirvede 31 ülke, 184 kurum temsil ediliyor.
Zirvede konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin göç politikasının rastgele kapıları açmaktan ibaret olmadığını söyledi. Yine göçü yönetmenin sadece kamp kurmak, yemek çıkarmakla bitmediğini vurgulayan Soylu, “Eğer göçmenler ülkenizde kalacaksa altyapısını hazırlamalısınız. Sınırlarımızdaki göç dalgasına karşı kontrollü olmak zorundayız. Türkiye’deki Suriyelilerin hepsi kayıt altındadır. 2 milyon kişinin verilerini yeniden güncelledik. İlk girişte parmak izini alıp emniyetle paylaşıyoruz” dedi.
219 BİN KİŞİ YAKALANDI
Suriyelilerin yüzde 8’inin kamplarda yaşadığını, 270 bin 327 kişin döndüğünü belirten Soylu, gelenlerin sosyal ve ekonomik hayata uyumunun yasallaştırıldığını anlattı. Düzensiz göçle mücadelenin önemine işaret eden Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:
“Düzensiz göç ve terör örgütlerinin ilişkisi simbiyotiktir. Suriye ve Irak yanı başımızdayken bu meseleye Almanya gibi bakamayız. Bu yıl içinde 218 bin 950 düzensiz göçmen, 4 bin küsur organizatör yakaladık. Türkiye’ye yönelik göç baskısı, özellikle Afganistan tarafının da etkisiyle ciddi şekilde artmıştır. Yakalanan düzensiz göçmen sayısında geçen yıla oranla yüzde 69 artış var. Oysa Frontex verilerine göre, geçen yılın ilk 10 ayına oranla bu yılın ilk 10 ayında Ege adalarına geçen düzensiz göçmen sayısındaki artış yüzde 4 olmuştur. Burada Türkiye’nin geçişleri önleme noktasındaki ciddi çabasına ve 18 Mart mutabakatına olan bağlılığına dikkatinizi çekmek isterim. Yeni bir dalga var, bu dalgayı durdurabilmek için çalışıyoruz. Sahil Güvenlik kapasitesinin dört katı kadar çalışıyor. Göç baskısı çok arttı.”
2018’DE CİNSEL SUÇ SAYISI 29 BİN 743
- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kartepe Zirvesi’ndeki konuşmasında dikkat çekici bir bilgi de paylaştı. Bakan Soylu, Türk vatandaşlarının suça karışma oranının yüzde 2.5, Suriyelilerin ise yüzde 0.08 olduğunu belirtti. 2018 yılında işlenen cinsel suçların sayısının 29 bin 743 olduğunu belirten Soylu, “Bunlar içinde Suriyelilerin karıştığı olay sayısı 749’dur. Üstelik bu rakama taciz mağduru Suriyeliler ve kendi aralarındaki olaylar da dahildir” dedi.
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