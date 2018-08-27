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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Temel Elcivan (DHA)
27.08.2018 - 16:42, Son Güncelleme:

Türkiye'ye tatile geldiler, dönüş yolunda sefil oldular

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Türkiye'ye tatile geldiler, dönüş yolunda sefil oldular
Fotoğraflar: Facebook

Almanya'nın Iserlohn kentinde yaşayan ve yaz tatili için ailesiyle Türkiye'ye giden Uğur Ünal (37), tatil dönüşü Sırbistan'da otoyolda dört saatten fazla mahsur kaldıklarını ileri sürdü. Ünal'ın suçladığı Alman Otomobil Klübü (ADAC) ise, yardım için yolladıkları ekibin, Ünal ailesini bulamadığını açıkladı.

Eşi Tülay Ünal ve çocukları Çağatay (2), Berkay (6) ile birlikte özel otomobiliyle Türkiye'ye giden Uğur Ünal, dönüş yolunda Sırbistan'da otoyolda yaşadıklarını şöyle anlattı: "Sırbistan'a girdik sonra yakıt aldık, ardından yola devam ettik; 200 kilometre sonra Macaristan gümrüğüne yakın mesafede, Novi Sad şehri civarında arabamızın motor arıza lambası yandı, arıza büyümesin diye otobanda durduk. Üyesi olduğumuz Alman Otomobil Kulübü ADAC'ın Almanya merkezini arayıp yolda kaldığımızı anlatarak, yardım talebinde bulunduk. Onlar bizi, Sırbistan'da temsilciliklerini yapan ekibe yönlendirdiler. ADAC'ın Sırbistan'daki temsilci servis ekibini beklemeye başladık. 37 derece güneş altında ve otomobil içinde, iki küçük çocuğumuzla dört saati aşkın beklettiler bizi; çocuklarla perişan olduk, Allah'tan yanımızda üç şişe su vardı, onlarla idare ettik. Dört saat sonra gelen servis ekibi, bizi bir tamirhaneye götürdü. Araca baktı, bozuk yakıt dolayısıyla arıza verdi yarın ancak biter dediler. Oradan bir otele götürüldük, otelde klimalar çalışmıyor, hijyenik de değildi, çocuklar sıcaktan bunaldı kusmaya başladılar. Ertesi gün arabayı yaptık dediler ve bizden 590 Euro aldılar. ADAC'ın temsilciliğini üstlenen servis ekibi, tamirhane ve otelle birlikte çalışıyor ve ağlarına düşenleri adeta soyuyorlar. Fazla para alıyorlar, bari hizmet verseler. Tamirhanede benden habersiz arabayı 120 km de kullanmışlar. Saatlerce bekledik otobanda, sonrasında tamircilerde arabayı düzgün yapmadılar ortan çıktıktan sonra iki yüz km sonra tekrar arıza lambası tekrar yandı. ADAC'ı defalarca aradım ve iki küçük çocukla Sırbistan'da mağdur ediliyoruz diye söyledim ama bize sahip çıkmak yerine, adeta mafya usulü çalışan servis ekibinin insafına bıraktı bizi. Köklü ve milyonlarca üyesi olan ADAC, üyesine yani bize bunların yapılmasına müsaade etmemeliydi. Almanya'ya gelir gelmez ADAC'a şikayet mektubu yazdım, Alman medyasına da bilgi verdim, hukuki hakkımızı da kullanacağım. ADAC, masrafları ödeyeceklerini açıkladı, ama yaşadıklarımızla kalmak istemiyoruz."

ADAC: ÜNAL AİLESİ BULUNAMADI

Konuyla ilgili ulaştığımız Alman Otomobil Klübü (ADAC) medya ilişkilerinden bir yetkili, Uğur Ünal'ın iddiaları ilgili olarak şunları söyledi: "Üyemiz olan Ünal ailesi, Sırbistan'da yaşadığı sorunlardan dolayı bize şikayette bulundu. Biz, kurum olarak konuyu araştırıyoruz; henüz araştırmamız tamamlanmadı. Yalnız, iddia edilen bölgede bir dolandırıcı ekibin olduğu bilgisine ulaştık; ama, onlarla bizim bir bağlantımız yok, olamaz da. Kurumsal olarak birlikte çalıştığımız patner servisten bir ekip gittiginde, Ünal ailesini ve aracını verilen adreste bulamadı. Bu da, aileyi bizimle çalışan partner servis değil de, illegal çalışan şebekenin götürdüğü anlaşılıyor. Sırbistan'da ki söz konusu dolandırıcı şebeke konusunda üyelerimize uyarımız, başlarına bir sorun geldiğinde üye kartlarında yazan numaralardan bize ulaşmaları, olay yerine gelecek servis şoförüne üye numarasını ve ismini mutlaka sorarak doğru servis ekibinden emin olmaları."

'SIRBİSTAN'DA DİKKAT ETSİNLER'

Ünal da açıklamasında, "Sırbistan'da ailesiyle mağdur olan ve yola çıkacak vatandaşlara, Sırbistan Macaristan yolunda çok dikkatli olsunlar. Tam bir şebeke kurmuşlar ve tatilcileri bekliyorlar. Bizim başımıza geldi, başkasına yapılmasın istiyorum. Dışişleri Bakanlığı yetkililerine de, Sırbistan makamlarıyla görüşerek, Türkiye'den dönen tatilcilere bu ülkede benzer yanlışların yapılmasının önüne geçilmesi ricasında bulunuyoruz" diye uyardı.

Türkiyeye tatile geldiler, dönüş yolunda sefil oldular

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (27.08.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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