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    Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist, vatandaşları harekete geçirdi

    İHA
    27.02.2018 - 22:23 | Son Güncelleme:

    Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Amanos Dağları'ndan Anadolu'ya sızmaya çalışan bir terörist ölü ele geçirildi. Olayı duyan vatandaşlar terörist avına çıkınca, güvenlik kuvvetleri olaya müdahale etti.

    Edinilen bilgiye göre Suriye'den Hassa ilçesi Akbez Amanoslar kırsalı Işgıncık Tepe mevkiinde Türkiye'ye sızmaya çalışan bir PKK'lı terörist tespit edildi.
    Türk askeri ile yaşanan sıcak çatışmada etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun üzerinden 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 2 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet el bombası, 1 adet termal dürbün, 1 adet sırt çantası ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

    Terör örgütü mensubunun Türkiye'ye sızdığını öğrenen çevre halkı da olayın yaşandığı mevkiye akın etti. Araçlarıyla konvoylar oluşturan vatandaşlar, Türk askeri'nin teröristi etkisiz hale getirdiğini öğrenince rahat nefes aldı.

    Türkiyeye sızmaya çalışan terörist, vatandaşları harekete geçirdi

    Teröristin cenazesi, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

    Etiketler: terörist , hatay , amanos , Amanos Dağı , Kırıkhan , son dakika
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