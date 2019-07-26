Türkiye’ye kısmi vize serbestisi
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2015 uçak krizinden bu yana Türkiye’ye uygulanan ‘özel yaptırımlar’ paketinde değişiklik yaparak, hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Rusya’ya vizesiz girmelerini sağlayacak kararnameye imza attı.
Hükümetin aldığı kararların yayınlandığı resmi internet sitesindeki bilgiye göre, hizmet (gri) ve hususi (yeşil) pasaport sahibi Türk vatandaşları, sadece kısa süreli ve görev belgesi ile değil istedikleri zaman Rusya’ya vizesiz giriş yapabilecek. Kararnameye göre, bu iki kategorideki pasaportlar için iki ülke arasında 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan vizesiz seyahat anlaşmasının genel hükümleri de geçerli olacak. Buna göre, gri ve yeşil pasaport sahibi Türk vatandaşları Rusya’ya vizesiz giriş yaptıktan sonra en fazla 60 gün ülkede kalabilecek. Ziyaretlerin toplam süresinin ise yılda 180 günü geçmemesi gerekiyor. Putin’in imzaladığı kararnamenin yürürlüğe girebilmesi için, Türkiye’nin de mütekabiliyet karşılığı hizmet pasaportu sahibi Rus vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırması gerektiği vurgulandı. Rus lider birkaç ay önce de benzer bir kararname yayınlamış, ancak iki kategorideki Türk vatandaşlarının sadece görev gereği Rusya’ya girmelerini öngördüğü gerekçesiyle Ankara tarafından benimsenmemişti.
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