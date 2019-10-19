Türkiye'ye karşı çirkin iftiraya tokat gibi cevap

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSAL KURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürkiye'ye karşı çirkin iftiraya tokat gibi cevap
GeriGündem Türkiye'ye karşı çirkin iftiraya tokat gibi cevap
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ersin ERCAN/ANKARA, (DHA)-
19.10.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Türkiye'ye karşı çirkin iftiraya tokat gibi cevap

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

TERÖR örgütü PKK/YPG’nin, bir çocuğun görüntüsü üzerinden yürüttüğü, Barış Pınarı Harekatında kimyasal silah kullanıldığı iddiasının, yalan olduğu uzmanlarca ortaya çıkarıldı. Söz konusu görüntüde yer alan çocuğun üzerindeki kazak ve tişörtün alev aldığı ve vücudunun bazı yerlerinde ikinci derece yanık oluştuğu saptandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, özellikle dış basında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kimyasal silah kullandığı yalanını içeren haberler yapılıyor. TSK’nın elinde kimyasal silah bulunmadığına ilişkin hem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hem de Bakanlığın resmi hesaplarından yapılan açıklamalara rağmen, son dönemde bir çocuğun görüntüsü üzerinden kara propagandaya devam edildi.

KAZAK VE TİŞÖRTÜ ALEV ALMIŞ

Terör örgütü ve dış basında bazı medya kuruluşlarınca paylaşılan söz konusu video ve fotoğraflar, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma (KBRN) uzmanlarınca incelendi. Yapılan incelemelerde kimyasal saldırının izine rastlanmadı. Uzmanlar, çocuğun üzerindeki petrol-naylon ağırlıklı kazak ve tişörtün alev aldığını, çocuğun sadece tişörtün değdiği yerlerinde ikinci derece yanık oluştuğunu belirledi, yüzünde, gözlerinde, saçlarında ise yanık izi olmadığını saptadı. Aynı şekilde belden aşağısında da bir yara bulunmadığı belirlendi.

KİMYASAL SİLAH YARALANMASI ETKİLERİ DEĞİL

Uzmanlar ayrıca, beyaz fosfor kimyasal silahının gözlerde sulanma, kaşıntı, yanma, kızarıklık, göz kapağı ödemi ve şiddetli acı, öksürük, nefes darlığı, aynı zamanda deride kabarcık oluşmasına yol açtığı; ancak söz konusu videodaki çocukta bu etkilerinin hiç birisinin bulunmadığı belirtildi.

ÇOCUĞA ’AĞLA’ KOMUTU’

Ayrıca videonun incelenmesi sonucu arka plandaki bir kişinin ’ağla’ diye komut verdiği, bunun üzerine çocuğun ağlamaya başladığının da tespit edildiği vurgulandı.

Ayrıca kimyasal silah yaralanması durumunda hastanede çocuğa müdahale eden sağlık personelinin korunmak için özel kıyafet, maske ve eldiven giymesi gerektiği, ancak böyle bir önlem almadıkları da belirlendi.

Eli kanlı örgütün tüm dünyanın aklı ile dalga geçtiği değerlendirilirken, bazı dış basın kuruluşlarının bu kara propagandaya bilerek destek verdikleri belirtildi.

Son dakika MSB görüntüsüyle paylaştı: Büyük miktarda ele geçti
Son dakika! MSB görüntüsüyle paylaştı: Büyük miktarda ele geçti
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
FETÖ'nün Meksika imamı yakalandı
Sen El-Kaide ve DEAŞ ile masaya oturur musun?
‘Türkiye istediğini elde etti’
Havalı tüfekli canavar... Parktaki 9 çocuğu vurdu