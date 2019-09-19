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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.09.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Türkiye'ye ilgi arttı, Boğaziçi Zirvesi'nde rekor bekleniyor

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Türkiye'ye ilgi arttı, Boğaziçi Zirvesi'nde rekor bekleniyor

Bu sene İstanbul'da 10'uncu kez düzenlenecek olan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan Boğaziçi Zirvesi rekor bir katılıma hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl 81 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcının yer aldığı Boğaziçi Zirvesi'ne bu yıl 90'dan fazla ülkeden 3 bini aşkın katılımcı bekleniyor. Zirveyi düzenleyen Uluslararası İşbirliği Platformu'nun (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil, gittikleri tüm ülkelerde Türkiye'ye yönelik büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını ve Türkiye'nin yeniden yatırımcıların radarına girdiğini ifade etti. Özgencil, bu sene 90 üzerinde ülkeden 3 bini aşkın katılımcıya ulaşmayı beklediklerini kaydetti.

Ocak ayından bu yana 20'den fazla ülkede temaslar gerçekleştirdiklerini ifade eden Özgencil, "Normalde Eylül ayında resmi konfirmasyonlar çok az olurken, bu sene ilk defa daha bu ay itibariyle 30 ülkeyi geçtik. Yaptığımız temaslarda yurtdışında Türkiye'ye olan ilginin yeniden canlandığını net bir şekilde gördük. İş insanları Türkiye'deki yatırım fırsatlarını merak ediyor ve bilgi almak istiyor. Bunun yanında artık yabancılar Boğaziçi Zirvesi’nde çalışanların ve yöneticilerin samimiyetine inandılar. Ekonomik açıdan bakarsak biz burayı hiçbir zaman bir ticarethane gibi düşünmedik. Dışarıdaki temaslarımızda kendimizden öte Türkiye'yi temsil ediyoruz." dedi.

ABD İLK KEZ BU KADAR İLGİLİ

Son olarak ABD'de yaptıkları temaslarla da ilgili bilgi veren Özgencil, şunları söyledi:
"Florida Üniversitesi’ne bağlı Turizm ve Otelcilik bölümü, Türkiye'deki yatırım olanaklarını anlamak ve karşılıklı olarak neler yapılabileceğini görmek için bizi bir panel düzenlemek için davet etti. Yaptığımız panel sonrasında 57 iş insanı ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirip Türkiye’deki yatırım olanaklarını anlattık. Türkiye’yi bilmedikleri için bize imkânları sordular. Biz de Türkiye’nin genç ve çalışkan nüfusu ile kendi ekonomisini her zaman canlı tutabilen bir ülke olduğunu ve şu anda dünyada yatırım yapılabilecek en iyi ülkelerden biri olduğunu söyledik. Florida bir turizm bölgesi olduğu için katılımcıların özellikle Türkiye'deki turizm sektörü ile yakından ilgilendiğini gördük. Ayrıca Boğaziçi Zirvesi'nde de Florida Üniversitesi ile birlikte turizm ve sağlık turizmi konularında bir panel düzenleyeceğiz. Bunun yanında yaptığımız panelden bağımsız olarak bu sene ABD'den Boğaziçi Zirvesi'ne yönelik olarak ilk kez bu kadar yoğun bir ilginin olduğunu söyleyebilirim."

Türkiyeye ilgi arttı, Boğaziçi Zirvesinde rekor bekleniyor

DAHA ÜST DÜZEYDE BİR KATILIM OLACAK

Bu sene Avrupa ülkelerinden aralarında eski cumhurbaşkanların ve mevcut başbakan ve bakanların olacağı daha üst düzeyde bir katılım yaşanacağını ifade eden Özgencil, ayrıca Hindistan'ın da ilk kez zirveye aralarında TATA ve NTPC Limited gibi dev şirketlerin yetkililerinin de olduğu 20 kişilik bir heyetle katılacağını kaydetti. Çin’den özellikle tarım sektörüyle ilgilenen bir heyet geldiğini belirten Özgencil, bu konuda Türkiye'deki ilgili kişilerle temaslarda bulunacaklarını söyledi. Özgencil Hintlilerin de Türkiye'den inşaat firmaları ile yurtdışında ortak projeler yapmak istediklerini kendilerine ilettiklerini dile getirdi.

Geçtiğimiz ay İngiltere'de yoğun temaslar gerçekleştirdiklerini ve finans kurumları ile görüştüklerini belirten Özgencil, temasların önümüzdeki günlerde Katar ve Almanya ile devam edeceğini ifade etti.

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