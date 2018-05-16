Türkiye'ye iadesi istendi

Mahkeme heyeti, Almanya’ya kaçtığı tespit edilen Halil Yılmaz’ın Türkiye’ye iadesinin istenmesine karar verdi. Yılmaz hakkında bir önceki duruşmada da kırmızı bülten çıkarılmasına karar verilmişti. Öte yandan mahkeme heyeti ara kararında tutuksuz yargılanan Selman Yılmaz’ın cep telefonu ve sim kartının içindeki bilgilerin silinip silinmediğinin incelenmesine eğer silindiyse geri getirilmesini de istedi. Duruşma 6 Eylül’e ertelendi.

Çelik ailesinin avukatı Sibel Önder Hürriyet’e şunları söyledi:

“Sanık Selman’ın tahliyesi hukuk kurallarına aykırılık teşkil etmektedir.Çünkü sanık Selman delilleri karartmaya çalışmaktadır. Kardeşi olan Halil şu an firaridir. Halil'in hayatını idame ettirebilmesi için paraya ihtiyacı vardır ve para transferleri Selman tarafından gerçekleştirilmektedir. Bir şekilde sürekli olarak mahkemeye taksit taksit delil ibraz etmektedirler. Cep telefonu ve sim kart ayrı ayrı mahkemeye ibraz edildi. Mahkemeye defalarca cep telefonunda sim kart üzerindeki bilgiler sanık tarafından silinebileceği belirtilmişti. Gelen bilirkişi raporu da bu konuda iddiamızı doğrulamıştır. Sanık Selman hem Sibel Çelik cinayetine iştirak ettiği gibi hem de dışarıdan delilleri yok etmektedir.Aynı zamanda maktul Sibel Çelik ölmeden önce alınan baz kaydında son konuşma yapmış olduğu kişi Melike'nin ifadesi de talimatla alındı.Ve alındığında ifadesinde maktul Sibel'in kendisine sanık Selman’ın içeride uyuduğunu Halil ile beraber oturduklarını beyan etti. Yapılan görüşme gece saat 02.33’tedir. Sibel Adli Tıp raporuna göre 03.00’te hunharca katledilmiştir. Uzun zamandan beridir mahkemeye sanık Halil hakkında kırmızı bülten çıkartılması konusunda taleplerimiz en sonunda kabul edilmiş olup bulunduğu ülkeden Türkiye'ye iadesi konusunda karar verilmiş ve söz konusu karar bakanlığa müzekkere ile bildirilmiştir.”

BAZANIN İÇİNDE YANMIŞ HALDE BULUNMUŞTU

Buca'nın Kuruçeşme Mahallesi 205/27 Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında, 12 Temmuz 2016 tarihinde çıkan yangının ardından itfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede, bazanın içinde bir kadının yanmış cesedi bulundu. Yapılan incelemede, kadının bıçaklanıp, üzerine yatak yığıldığı ve evin ateşe verildiği belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada, öldürülen kişinin Sibel Çelik olduğu anlaşıldı. Sibel Çelik ile Halil Yılmaz'ın olaydan 6 ay önce tanışıp sevgili oldukları ve nişan hazırlıkları yaptıkları tespit edildi. Çelik’in katil zanlısı olarak aranan Halil Yılmaz yakalanamazken, ağabeyi Selman Yılmaz cinayetle ilgili tutuklandı. İki kardeş hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 6 Aralık 2017'deki duruşmasında ise tutuklu sanık Selman Yılmaz tahliye edildi.