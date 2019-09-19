Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi... İzmir'de yakalandı
DEAŞ terör örgütü adına infazlar gerçekleştirdiği belirtilen zanlı, İzmir'de yakalandı. Öte yandan Diyarbakır merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik 37 adrese eş zamanlı düzenlenen baskında 22 kişi yakalandı. Şahısların yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda ise, yüklü miktarda para, ziynet eşyası ve dijital malzeme ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün infaz timi mensubu olduğu bildirilen ve Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan zanlı Muhammed Ramadan'ın İzmir'de olduğunu belirledi.
Buca ilçesinde bir evde saklandığı tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyete götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
DEAŞ'A DARBE
Öte yandan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında, çatışma bölgesinde faaliyet gösteren DEAŞ terör örgütü unsurlarına para aktardığı ve maddi destek sağladığı tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla Diyarbakır merkezli 8 ilde 23 şahısın yakalanması için 37 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
Yapılan operasyonda, 23 şüpheli şahıstan 21’si yakalanırken, yapılan aramalar neticesinde ise İstanbul’da 1 şahıs daha yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Diğer 1 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik polisin çalışması sürüyor.
Şahsıların yakalandığı ikametlerde yapılan aramalarda ise 458 bin Türk Lirası, 254 bin Dolar, 19 bin Avro, bir miktar altın, paraya sayımında kullanılan makineler ve çok sayıda dijital malzeme ve dokümanın yakalandığı öğrenildi.
Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.
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