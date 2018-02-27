Türkiye’ye gelince niye tutuklamadınız

Yılmaz, şunları söyledi:

KARARI DOĞRU BULMUYORUZ

“Başbakan, PYD’nin 28 Şubat 2015 tarihinde MGK kararı ile terör örgütü olarak tanımlandığını söylüyor ama dört ay sonra Müslim Türkiye’ye geliyor. O zaman neden tutuklanmıyor? Burada bir tutarsızlığın olduğunu söyleyebiliriz. Biz Çekya’nın bu kararını doğru bulmuyoruz. Müslim’in iade edilmesi için her türlü uluslararası sözleşme olduğunu söyleyebiliriz, her ne kadar hükümet vaktiyle ikili seviyede bazı şeyleri tam yapmasa da. Türkiye terörle mücadele eden bir ülke ama Çekya ile ikili anlaşması yok, iade AB sözleşmesine göre talep ediliyor. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve bizlerin açıklamalarından sonra trafik hızlandı ve Müslim 11 Şubat’ta İçişleri Bakanlığı’nın Kırmızı Bülteni’ne dahil edildi. Interpol konusunda da, PYD terör örgütü başı olduğu bilinmesine rağmen sonradan müracaat yapıldı. Vaktiyle yapılması gereken şeyler çok geç yapıldı.

ABD’YE YAPABİLİRLER MİYDİ?

Bugün (dün) Çek mahkeme sözcüsünün yaptığı açıklama enteresan. Avukatının, Müslim’in AB topraklarında kalacağına ve davalara katılacağına söz verdiğini söylüyor. Bir nevi şartlı tahliye. Türkiye’nin iade talebinin devam edebileceğini söylüyor. Ama biz biliyoruz ki bu fiiliyatta bir anlam ifade etmeyecek, bir şekilde Müslim kaçacak, gidecek. Biz Müslim’in bütün eksikliklere rağmen iadesinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Terörle mücadelenin amasız, fakatsız, işbirliği ile mümkün olduğunu söylüyoruz. Bu, Türkiye’nin caydırıcılığının ve gücünün zayıfladığını da gösteriyor. Bu muameleyi ABD, Almanya veya İngiltere’de terör listesinde olan bir kişiyle ilgili yapabilirler miydi? Ama Türkiye’ye yapılıyor.”



