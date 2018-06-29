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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
29.06.2018 - 07:03, Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye'ye 3 milyar euro yardıma AB'den onay

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Son dakika... Türkiye'ye 3 milyar euro yardıma AB'den onay

Brüksel'de toplanan AB Zirvesi'nde, Türkiye'ye sığınmacılar için vadedilen 3 milyar euroluk yardım paketi kabul edildi. Zirvede Türkiye'ye mali yardımın ikinci diliminin bir an önce serbest bırakılması yönünde çağrılar vardı. Ancak İtalya bu konuda blokaj koydu. İtalya sabaha karşı ikna edildi, paket onaylandı.

Avrupa Birliği'nin liderler zirvesinde ortak mülteci merkezlerinin kurulmasına ve birlik içinde göçmenlerin hareket etmesinin kısıtlanmasına karar verildi.

Liderlerin dokuz saat süren müzakereler sonunda imzaladığı ortak açıklamada, bu merkezler kapsamında yeniden dağıtım ve yerleştirme gibi adımların ülkelerin gönüllüğü esasında yapılacağı kaydedildi.

Aynı zamanda AB sınırlarının daha da güçlendirilmesine, Avrupa'ya göçün engellenmesi için Türkiye, Fas ve Kuzey Afrika ülkelerine daha yüksek miktarda yardım sağlanmasına karar verildi.

Türkiye'ye Suriyeli mülteciler için verilmesi planlanan 3 milyar euroluk yardım paketinin ikinci diliminin aktarılması kararı alındı.

Afrika göç projelerine ise 500 milyon euro aktarılacak.

Son dakika... Türkiyeye 3 milyar euro yardıma ABden onay

ZİRVE'DE NELER YAŞANDI?

AB Liderler Zirvesi'nin en önemli gündem maddesi göçmen kriziydi. Liderler akşam yemeğinde sığınmacı krizini ele aldılar. Bu konuşulurken Türkiye ile yapılan işbirliğinin önemine de dikkat çekildi.

Türkiye'ye mali yardımın ikinci diliminin bir an önce serbest bırakılması yönünde çağrılar vardı. Ancak İtalya bu konuda blokaj koymuştu. Göçmen akımından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya, ülkesine daha az göçmen gelmesini garanti almak adına blokajını sürdürüyordu. 

Ancak sabah saatlerinde İtalya ikna edildi. AB liderleri sabah saatlerinde Türkiye'ye sığınmacılar için vadedilen 3 milyar euroluk yardım paketini onayladı. 

PARA NE ZAMAN GELECEK?

Projeler tasarlanıp hayata geçtikçe bu para Türkiye'nin hesabına yatmaya başlayacak.

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