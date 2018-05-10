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    'Türkiye'siz AB eksik kalır'

    ANKARA
    10.05.2018 - 00:19 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Avrupa Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan, mesajda şu ifadeleri kullandı:

    “Bir Avrupa ülkesi olan Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecinin halen sürüncemede bırakılması, Avrupa bütünleşmesinin de tamamlanamadığını göstermektedir. Türkiye’nin tam üye olarak yer almadığı bir AB projesi, eksik kalmaya mahkûmdur. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi, eşitlik, adalet gibi AB’nin üzerine kurulu olduğunu iddia ettiği evrensel değerler ve birliğin geleceği ciddi sınamalarla karşı karşıyadır. Birliğin geleceğine yönelik en büyük tehdit yine Avrupa’nın kendi içinden gelmektedir. Ayrımcılık, ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı gibi akımların yaygınlaşması Avrupa’nın sosyo-politik hayatını esir almaktadır.

    BAĞLILIĞIMIZI KORUYORUZ
    Avrupa’nın tehdit eden bu akımlara karşı maalesef birçok Avrupalı siyasetçi, sessiz ve tepkisiz kalmaktadır. Hemen her gün bir ibadethanenin kundaklandığı, Müslümanlara ait işyerlerinin saldırıya uğradığı, dili, dini ve rengi farklı olduğu için insanların sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldığı bir Avrupa’nın istikbali de karanlık demektir. Türkiye’nin tam üyeliği, ekonomik, siyasi ve sosyal katkıları yanında bu tehditlerle mücadelede birliğe en büyük imkânı sunacaktır. Ülkemiz, birkaç üye devletin ihtirasından kaynaklanan sabotajlara rağmen, stratejik hedef olarak gördüğü katılım sürecine bağlılığını halen korumaktadır. ”

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , gazetehaberleri , gündem
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