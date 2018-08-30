Türkiye’nin zafer gururu
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıldönümünde Türkiye’nin dört bir yanında meydanlar doldu. Çocukların da ellerinde bayraklarla coşkuya eşlik ettiği kutlamalarda askeri geçit törenleri heyecanla izlendi.
BÜYÜK zaferin yıldönümü dolayısıyla tüm yurtta ve yurtdışı temsilciliklerde kutlama ve törenler düzenlendi.
Ankara’da devletin zirvesini bir araya getiren resmi törenin ardından Anıtkabir, Ulu Önder Atatürk’ü ziyarete gelen her yaştan vatandaşın akınına uğradı.
İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törenlere minik İzmirliler ellerinde bayraklarla geldi. Geçit törenine katılan, kentteki çeşitli birliklere bağlı askerlere vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Askerlerin elinde taşıdıkları dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri de katılımcılardan büyük alkış aldı. Törenin sonunda vatandaşlar birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.
Antalya’da 3’üncü Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanlığı bando ekibinin bir saat süren konserinin ardından, Cumhuriyet Caddesi’nde öğrencilerin Türk bayraklarıyla başlattığı geçit töreninde, askeri birlikler, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ekipleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Antalya’da ayrıca dalış turizmine katkı sağlanması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nden temin edilip geçen yıl 6 metre derinliğe batırılan 45 tonluk tankın olduğu Kaş Limanı’nda, 30 Ağustos dolayısıyla özel dalış yapıldı.
Adana’da resmi kurumlar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Kutlamalarda askerler ve askeri araçlar geçit töreni yaptı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile eşi Meral Akıncı, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile bazı siyasi parti başkanları, bakanlar ve milletvekilleri katıldı. Barış Kuvvetleri Komutanlığından Yarbay Ali Rıza Şimşek, 30 Ağustos zaferinin, yüce Türk milletinin ve kahraman Türk ordusunun el ele kazandığı tarihte emsali görülmemiş en şanlı zaferlerden birisi olduğunu belirtti. Tören, emekli mücahit, askeri ve polis birliklerinin geçişiyle sona erdi.
ESKİ MECLİS’E ZAFER YÜRÜYÜŞÜ
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıldönümünde TBMM önünden Ulus’taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi. Vatandaşların ilgiyle izlediği yürüyüşe tören birlikleri karargâhı, muharip ve iç güvenlik gazileri ile 15 Temmuz gazileri de katıldı. Askerlerin büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşıdığı resmi geçitte, Cumhurbaşkanlığı Bandosu, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, Deniz ve Hava Kuvvet Komutanlıklarından oluşan Karma Bando marşlar çaldı. Gençlik Marşı’na, töreni izleyen vatandaşlar da coşkuyla eşlik etti. Törende Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerini temsil eden askerlerin bulunduğu ‘Tarihi Bölük’ de geçiş yaptı. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki korteji, Ulus’taki eski Meclis önünde, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği karşıladı. (Sedat CENİKLİ/ANKARA)
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