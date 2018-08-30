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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA-AA
30.08.2018 - 22:11, Son Güncelleme:

Türkiye’nin zafer gururu

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Türkiye’nin zafer gururu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıldönümünde Türkiye’nin dört bir yanında meydanlar doldu. Çocukların da ellerinde bayraklarla coşkuya eşlik ettiği kutlamalarda askeri geçit törenleri heyecanla izlendi.

BÜYÜK zaferin yıldönümü dolayısıyla tüm yurtta ve yurtdışı temsilciliklerde kutlama ve törenler düzenlendi.

Ankara’da devletin zirvesini bir araya getiren resmi törenin ardından Anıtkabir, Ulu Önder Atatürk’ü ziyarete gelen her yaştan vatandaşın akınına uğradı.

Türkiye’nin zafer gururu

İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törenlere minik İzmirliler ellerinde bayraklarla geldi. Geçit törenine katılan, kentteki çeşitli birliklere bağlı askerlere vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Askerlerin elinde taşıdıkları dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri de katılımcılardan büyük alkış aldı. Törenin sonunda vatandaşlar birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.

Türkiye’nin zafer gururu

Antalya’da 3’üncü Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanlığı bando ekibinin bir saat süren konserinin ardından, Cumhuriyet Caddesi’nde öğrencilerin Türk bayraklarıyla başlattığı geçit töreninde, askeri birlikler, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ekipleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Antalya’da ayrıca dalış turizmine katkı sağlanması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nden temin edilip geçen yıl 6 metre derinliğe batırılan 45 tonluk tankın olduğu Kaş Limanı’nda, 30 Ağustos dolayısıyla özel dalış yapıldı.

Türkiye’nin zafer gururu

Adana’da resmi kurumlar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Kutlamalarda askerler ve askeri araçlar geçit töreni yaptı.

Türkiye’nin zafer gururu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile eşi Meral Akıncı, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile bazı siyasi parti başkanları, bakanlar ve milletvekilleri katıldı. Barış Kuvvetleri Komutanlığından Yarbay Ali Rıza Şimşek, 30 Ağustos zaferinin, yüce Türk milletinin ve kahraman Türk ordusunun el ele kazandığı tarihte emsali görülmemiş en şanlı zaferlerden birisi olduğunu belirtti. Tören, emekli mücahit, askeri ve polis birliklerinin geçişiyle sona erdi.

Türkiye’nin zafer gururu

ESKİ MECLİS’E ZAFER YÜRÜYÜŞÜ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıldönümünde TBMM önünden Ulus’taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi. Vatandaşların ilgiyle izlediği yürüyüşe tören birlikleri karargâhı, muharip ve iç güvenlik gazileri ile 15 Temmuz gazileri de katıldı. Askerlerin büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşıdığı resmi geçitte, Cumhurbaşkanlığı Bandosu, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, Deniz ve Hava Kuvvet Komutanlıklarından oluşan Karma Bando marşlar çaldı. Gençlik Marşı’na, töreni izleyen vatandaşlar da coşkuyla eşlik etti. Törende Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerini temsil eden askerlerin bulunduğu ‘Tarihi Bölük’ de geçiş yaptı. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki korteji, Ulus’taki eski Meclis önünde, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği karşıladı. (Sedat CENİKLİ/ANKARA)

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