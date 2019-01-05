Türkiye’nin yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Mevlânâ âşığı” dediği Han ile dayanışmanın devam edeceğini belirterek ortak basın toplantısında şunları söyledi:

YENİ BAŞARILARA İMZA ATACAK

“Türkiye-Pakistan arasındaki bütün ilişkileri ele alma fırsatımız oldu Geçmişten bugüne, yarına neler yapabiliriz bunların değerlendirmesini yaptık. FETÖ denilen terör örgütüne yönelik Pakistan’ın yüksek mahkemesinin aldığı karara karşı memnuniyetimizi kendilerine ifade ettik. Terör örgütü olduğunu yüksek mahkemenin ilan etmesi, okulların Maarif Vakfı’na teslimi memnuniyet verici adımlardır. Bu dayanışmanın devam edeceğine inanıyorum. Başbakan İmran Han göreve gelmesinin ardından ülkemize ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Sayın İmran Han bir sporcu, kriket sporunda yıllarca ülkesini zaferden zafer taşıyan İmran Han’ın siyasette de yeni başarılara imza atacağına inanıyorum. Ben de futbolda takımımın kaptanlığını yaptım, onun ile anılıyordum. Kendisi tam anlamıyla bir Mevlana aşığı. Dün (önceki gün) Konya’da Mevlana ziyaretiyle de bunu kendileri de ayrıca ifade ettiler. Türkiye ve Pakistan dostluk bağlarının kökleri tarihe uzanan iki kardeş ülkedir. Milli davalara verilen destekle zorlukların üstesinden gelmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de, yarın da Pakistan’ın yanındadır, yanında olmaya devam edecektir. Pakistanlı kardeşlerimiz de ülkemizle güçlü dayanışma içerisindedir. Üç okul ve yönetim binasının vakfımıza devredilmesi bunun en güzel ifadesidir.

HAN: SİZİ ÖRNEK ALMAK İSTİYORUZ

Pakistan Başbakanı İmran Han ise özetle şunları söyledi:

“Türkiye ve Pakistan arasındaki sevgi her zaman mevcuttu. Biz bu ilişkileri çok daha üst bir seviyeye taşımak istiyoruz. Şimdiye kadar hiç ulaşılmamış seviyeye ulaşmak istiyoruz. O yüzden ekonomiyle çalışan ekibimi getirdim. Bizim ekonomimizi ayağa kaldırma konusunda 5 milyon konut inşa ederek, böyle bir iddialı planımız var. Burada çok tecrübeli inşaat şirketleri var. Sizin tecrübelerinizden ders çıkarmak istiyoruz. Eğitim ve sağlık konusunda sizi örnek almak istiyoruz.

AFGANİSTAN ISTIRAP ÇEKİYOR

Özellikle Afganistan konusunu konuştuk. Neredeyse 30 yıldır Afganistan ıstırap çekiyor. Barış için diğer tüm komşuların da katkısı olması gerekiyor. Pakistan, Afganistan, Türkiye Zirvesi’nin Afganistan’da barışa katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Pakistan’ın tek istediği istikrar. Suriye halkının ıstırabının ortadan kalkması için dua ediyoruz. Pakistan DEAŞ’a karşı mücadelede Suriye’de her zaman Türkiye’nin yanındadır.”

MEVLÂNÂ ÂŞIĞI, ATATÜRK HAYRANI





‘O CESARET, GÜÇ, DİRENÇ, HOŞGÖRÜ VE BİLGELİĞİN BİR ÖRNEĞİYDİ’

- PAKİSTAN Başbakanı İmran Han, dün ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. İmran Han, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı: “Burada, 20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından ve öngörülü liderlerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı göstermek için bulunmak benim için büyük onur. Atatürk Türk halkına en zorlu zamanlardan birinde önderlik ederek Türk ve aslında dünya tarihini değiştirdi ve dünya genelinde sömürgeciliğe karşı mücadele edenler için ilham kaynağı oldu. O cesaret, güç, direnç, hoşgörü ve bilgeliğin somut bir örneğiydi. Pakistan’ın kurucusu Kaidi Azam Muhammed Ali Cinnah, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ‘Gelmiş geçmiş en büyük insanlardan biri’ diye nitelemişti. Pakistan halkı adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e en derin hayranlık ve saygılarımı iletiyorum. Onun, Türk milletinin bağımsızlığı ve birliği için verdiği şanlı mücadelesi, sonsuza dek tarih kitaplarında kayda geçen en parlak bölümlerden biri olarak kalacak.”

ÜÇLÜ ZİRVE SEÇİMDEN SONRA

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN: Sayın Başbakan’la yaptığımız görüşmede ilişkilerimizin tüm boyutlarını gözden geçirdik. Önemli bir adım atıyoruz. Üçlü İstanbul zirvesi olarak devam eden Afganistan, Pakistan ve Türkiye arasında zirveleri devam ettirelim istiyoruz. Üçlü İstanbul zirvesini en yakın zamanda 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Çünkü üçlü zirve birçok sıkıntıların aşılmasına vesile olacaktır. Türkiye ve Pakistan Ekonomi İşbirliği Teşkilatı ve D8 gibi uluslararası platformda dayanışma içerisindedir. Tabii en önemli konulardan biri de savunma sanayii adımlarıdır. Pakistan’dan aldığımız eğitim uçaklarına yönelik çalışmalar, MİLGEM ile ilgili yapmış olduğumuz satışlarımız, ATAK helikopteriyle ilgili çalışmalar; bunları görüşme imkanımız oldu.