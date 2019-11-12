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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN
12.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türkiye’nin tezlerini anlatmalı

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Türkiye’nin tezlerini anlatmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısına ilişkin şu açıklamaları yaptı:

ANITKABİR İÇİN PROTOKOL

“10 Kasım’da Atatürk’ü anma törenlerinde Anıtkabir ciddi skandallara sahne oldu. Seçilmiş milletvekillerine Anıtkabir’e girişlerinde zorluklar çıkarıldı. Ama atanmışlar rahat rahat geçtiler. Gazi Meclis’in mensupları olarak bir yasa çıkarıp bu protokol işlerini Dışişleri’nin elinden almalıyız. Bazı bindirilmiş kıtaların da Anıtkabir’e önceden alınıp, parti mitingindeymiş gibi sloganlar attırıldığını da gördük. Atatürk’ün manevi huzurunda yapılan bu saygısızlığı kınıyoruz.
AK Parti Genel Başkanı, tüm uyarı ve ikazlarımıza rağmen, 13 Kasım’da ABD’ye gidiyor. Trump’tan herhangi bir özür duymadık. ABD’ye gitmekte bu kadar ısrarın sebebini anlamak mümkün değil. Madem bizleri dinlemeyip gidiyorsunuz, bari bunu milletin hakkını hukukunu korumak için değerlendirin. ‘Trump’la görüşür her şeyi çözeriz’ anlayışıyla yapılacak bir ziyaretten, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz adına olumlu bir sonuç almak mümkün değildir.

 

TRUMP’I GÖRMEK YETMEZ
Daha önce çok defalar söyledik. ABD’de güçlü bir kuvvetler ayrılığı vardır. Sadece ABD Başkanı’nı görmek yetmez. Bu ziyaret, eğer çok geç kalınmamışsa ABD halkını etkileyebilecek bir kamu diplomasisiyle Türkiye’nin tezlerini anlatmak için kullanılmalıdır. Bu seyahatin amacı Trump ile Beyaz Saray’da aile fotoğrafı çektirmek olmamalıdır.

(Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasındaki kitap tartışması) Genel Başkanımız konuyla ilgili nerede durduğumuzu açıklamıştır. Bu kitapla ilgili söyleneceklerin hepsi de söylenmiştir. Genel Başkanımızın söylediği söz üzerine söylenecek herhangi bir söz yoktur.” 

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