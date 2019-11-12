Türkiye’nin tezlerini anlatmalı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısına ilişkin şu açıklamaları yaptı:
ANITKABİR İÇİN PROTOKOL
“10 Kasım’da Atatürk’ü anma törenlerinde Anıtkabir ciddi skandallara sahne oldu. Seçilmiş milletvekillerine Anıtkabir’e girişlerinde zorluklar çıkarıldı. Ama atanmışlar rahat rahat geçtiler. Gazi Meclis’in mensupları olarak bir yasa çıkarıp bu protokol işlerini Dışişleri’nin elinden almalıyız. Bazı bindirilmiş kıtaların da Anıtkabir’e önceden alınıp, parti mitingindeymiş gibi sloganlar attırıldığını da gördük. Atatürk’ün manevi huzurunda yapılan bu saygısızlığı kınıyoruz.
AK Parti Genel Başkanı, tüm uyarı ve ikazlarımıza rağmen, 13 Kasım’da ABD’ye gidiyor. Trump’tan herhangi bir özür duymadık. ABD’ye gitmekte bu kadar ısrarın sebebini anlamak mümkün değil. Madem bizleri dinlemeyip gidiyorsunuz, bari bunu milletin hakkını hukukunu korumak için değerlendirin. ‘Trump’la görüşür her şeyi çözeriz’ anlayışıyla yapılacak bir ziyaretten, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz adına olumlu bir sonuç almak mümkün değildir.
TRUMP’I GÖRMEK YETMEZ
Daha önce çok defalar söyledik. ABD’de güçlü bir kuvvetler ayrılığı vardır. Sadece ABD Başkanı’nı görmek yetmez. Bu ziyaret, eğer çok geç kalınmamışsa ABD halkını etkileyebilecek bir kamu diplomasisiyle Türkiye’nin tezlerini anlatmak için kullanılmalıdır. Bu seyahatin amacı Trump ile Beyaz Saray’da aile fotoğrafı çektirmek olmamalıdır.
(Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasındaki kitap tartışması) Genel Başkanımız konuyla ilgili nerede durduğumuzu açıklamıştır. Bu kitapla ilgili söyleneceklerin hepsi de söylenmiştir. Genel Başkanımızın söylediği söz üzerine söylenecek herhangi bir söz yoktur.”
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