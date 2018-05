Türkiye'nin tatil cennetinde 1 ay tatil yapıp 30 bin lira alacak şanslı kişi aranıyor

“Türkiye’nin En İyi İşi” (Best Job In Turkey) projesiyle, seçilecek 1 kişi, profesyonel turist olarak 1-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında 1 ay süresince Dalyan ve Sarıgerme bölgesini gezerek tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını www.bestjobinturkey.com sitesinde ve projenin Instagram, Facebook, Youtube gibi sosyal medya hesaplarında paylaşacak. Profesyonel turist, tatilin sonunda 30 bin lira maaş alacak.



Yarışmanın başvuruları 15 Mayıs-14 Temmuz tarihleri arasında www.bestjobinturkey.com adresine yapılacak.



18 Temmuz’da ise Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, projeyi yapan ajans yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan jüri, profesyonel turisti seçecek.



Seçilen kişiden beklenen tek şey ise belirlenen görevleri yerine getirmek ve tatil deneyimlerini sosyal medyadan paylaşmak.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik Best Job In Turkey Projesinden, EMİTT Turizm fuarında haberdar olduğunu, projenin Ortaca destinasyonunda yapılmasına karar verdiklerini aktardı. Başkan Karaçelik, “Dalyan ve Sarıgerme mahallelerinin ve yakın çevresindeki turizm bölgelerinin yeterince tanınmadığını, bu destinasyonun tüm olanaklarını profesyonel turist diye adlandırdığımız bir kişinin yaşamasını, deneyimlemesini ve bu deneyimlerini sosyal medyanın gücü ile başkaları ile paylaşmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Karaçelik, Best Job In Turkey ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: “Yılladır en çok düşündüğümüz konulardan biri, insanların dikkatini bölgeye nasıl çekebiliriz. Plajları dünyada ödüller alan bir bölgeyiz, Kaunos gibi önemli bir tarih alanına sahibiz, ancak yeterli karşılığını göremediğimizi düşünüyoruz. Bu proje ile bölgede görülmesi gereken alanları, profesyonel turistin gerçekleştireceği görevler ile ve bestjobinturkey.com adresinde tanıtmayı amaçlıyoruz.”



Nasıl başvurulacak, süreç nasıl işleyecek?



Profesyonel turist adayları, bestjobinturkey.com adresinden başvuru yapabilecekler. Başvuru formunda sosyal medya adreslerini belirtecek Profesyonel Turist adayları, ayrıca maksimum 2 dakikalık kendilerini tanıtan ve neden kendilerinin seçilmesi gerektiğini belirttikleri videolarını, fotoğraflarını yükleyerek 14 Temmuz’a kadar başvuru yapabilecekler. Elemeler sonucu belirlenen profesyonel turist ve yedek profesyonel turistler, bestjobinturkey.com adresinden açıklayacak.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR