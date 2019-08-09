Türkiye’nin taleplerine göre tesis edilmeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, güvenli bölgenin kaçınılmaz olduğunu belirterek “Müşterek Harekât Merkezi’nin kurulmasını müteakiben güvenli bölge Türkiye’nin haklı ve meşru taleplerine göre tesis edilmelidir” dedi.
Bahçeli, dün basın toplantısında özetle şunları söyledi:
“Dışişleri Bakanı’nın açıkladığı ‘Yeniden Asya’ açılımını önemsemekle birlikte, coğrafyamızı stratejik güce dönüştürüp bir ayağımızla doğuya, diğeriyle batıya tutunmak, Türkiye’yi kafeslemek isteyen odaklara en kalıcı cevap olacaktır.
Sınırlarımızı emniyete alacak şekilde inşa edilecek güvenli bölge planlaması kaçınılmaz bir zarurettir. 30-35 km’lik derinlikte kurulacak bir güvenli bölge yalnızca Türkiye’yi değil, bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır.
Güvenli bölge, terör örgütü PKK/YPG’nin güvenliğini değil Türkiye’nin güvenliğini muhafaza etmelidir. ABD müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir. Bu ülkenin PKK/YPG’yi kanatlarının altına alarak ulaşacağı hiçbir yer yoktur. Bu güvenli alanın denetim ve kontrolü de Türkiye tarafından sağlanmalıdır. ABD, Türkiye’yi anlamalı, sevmiyorsa da saygı duymalıdır. Terör örgütleriyle arasına kalın ve kesin mesafeler koymalıdır.
ABD’NİN LÜTFU DEĞİLDİR
Güvenli bölge kurulmasıyla ilgili iddia edilen müspet gelişmeler ABD’nin lütfu değildir. ABD’nin ağzına bakamayız. (Güvenli bölge yönetiminin ortak yürütülmesi) Merkezi yönden yönetilmesinin mahsurlu bir tarafı yok. Ancak güvenli bölgenin birinci derece sorumlusu Türkiye’dir. (Yine Çekiç Güç tecrübesi yaşanabilir mi?) Olacağını zannetmiyorum. Yılların tecrübesi Türkiye Cumhuriyeti’nde artık hamur haline gelmiştir. Dostu, düşmanı bütün hatlarıyla bilen bir Türkiye vardır.”
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