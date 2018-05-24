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    ‘Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı’

    ANKARA (AA)
    24.05.2018 - 17:38 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Fransız Le Point dergisinin kapağı hakkında “Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz" dedi.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'da yayınlanan Le Point dergisinin kapağına ilişkin, "Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

    Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Le Point dergisinin bu haftaki kapağına ilişkin açıklama yaptı.     

    Paylaşımında, "Bir Fransız dergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' demiş." ifadesini kullanan Kalın, şu görüşlerini paylaştı:     

    "Bu saldırıları biliyoruz. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Millet ve mazlum halklar olup biteni görüyor. Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz."

    Etiketler: fransız dergi , Recep Tayyip Erdoğan , gündem
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