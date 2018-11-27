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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.11.2018 - 20:32, Son Güncelleme:

Türkiye'nin renkleri Van'da buluştu

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Türkiye'nin renkleri Van'da buluştu

Van'ın Çatak ilçesinde öğrenciler, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde oynanan kimi zaman aşkı, kimi zaman bir geleneği, kimi zaman da bir acıyı ya da sevinci anlatan halk oyunlarını giydikleri yörelere özgü renkli kıyafetlerle öğreniyor.

Van'ın Çatak ilçesinde öğrenciler, kaymakamlıkça yürütülen çalışma kapsamında öğrendikleri farklı yörelere ait halk oyunlarını bölgenin doğal güzellikler arasında sergiliyor.

Van'ın doğası, ceviz bahçeleri, balı ve alabalık tesisleriyle ünlü Çatak ilçesinde huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla sosyal etkinliklere de ağırlık verildi.

Kaymakamlıkça 2016 yılında farklı yörelerden temin edilen halk oyunları kıyafetleriyle Ege, Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerine ait halk oyunlarını öğrenen öğrenciler, bu çalışmalarıyla etkinliklere renk katıyor.

Türkiyenin renkleri Vanda buluştu

Yörenin doğal güzellikleri arasında kimi "Zeybek" kimi "Horon" kimi de "Roman havası" oynayan öğrenciler, izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor.

Türkiye'nin çeşitli yörelerinde oynanan kimi zaman aşkı, kimi zaman bir geleneği, kimi zaman da bir acıyı ya da sevinci anlatan halk oyunlarını giydikleri birbirinden renkli kıyafetlerle sergileyen öğrenciler, ülkenin kültürel zenginliğini de yansıtıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye atanan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun Türkiye'nin farklı bölgelerinden geldiğini söyledi.

Türkiyenin renkleri Vanda buluştu

Öğretmenlerin kendi yörelerinin kültürünü bölgeye taşıdıklarını anlatan Taş, böylece halk oyunlarında çeşitlilik sağladıklarını ifade etti.

Taş, etkinliğin ilçe adına gurur verici olduğunu belirterek, "Bu çalışmanın yapıldığı okullarımız kırsalda olduğu için imkanları biraz sınırlı. Ama buna rağmen öğretmen arkadaşlarımız üstün bir gayret ve emek harcayarak çok güzel çalışmalar ortaya çıkarıyor." dedi.

"YARIŞMALARA KATILMAK İSTİYORUZ"

İlçeye iki yıl önce atanan Alacayar Ortaokulunda görevli İngilizce öğretmeni Aynur Korkmaz, öğrencilere ilk olarak İç Anadolu, ardından da Ege yöresine ait oyunları öğretmeye başladıklarını söyledi.

Türkiyenin renkleri Vanda buluştu

Daha sonra diğer yörelerin oyunlarını da oynadıklarını aktaran Korkmaz, bölgedeki çocukların halk oyunları konusunda yetenekli olduğunu ifade etti.

Korkmaz, halk oyunları çalışmalarının ardından öğrencilere öz güven geldiğini ve derslerinde daha başarılı olmaya başladıklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Çocukların halk oyunlarındaki isteğini ve yeteneğini görünce biz de üzerine bir şeyler katmaya çalışıyoruz ve çok güzel çalışmalar ortaya çıkıyor. Folklor anlamında çok profesyonel çalışmıyoruz ama çocuklar enerjilerini atabiliyorlar. Sosyal yönden aktif olunca derslerdeki başarıları da artıyor. 'Ben folklor ekibindeyim' dedikleri zaman öz güven artışı oluyor."

Türkiyenin renkleri Vanda buluştu

Aynur öğretmen, Alacayar Mahallesi sakinlerinin çalışmayı olumlu karşıladıklarını belirtti.

"İmkan olursa çocukları Van'da ya da ülkenin farklı yerlerinde yapılacak halk oyunları yarışmalarına götürmek istiyorum" ifadesini kullanan Korkmaz, şöyle dedi:

"Biz sadece folklor eğitimi vermiyor, bunu derslerde de uyguluyoruz. Ders yaparken çocukların sıkıldığını görünce dersi bırakıp müzikle ya da halay çekerek bu sıkıntıyı atmalarını sağlıyorum. Çocuklara 'Erik Dalı' türküsü açtığımda 30-40 saniye oynadıktan sonra kendilerine geliyorlar. Derslerde müzik açıldığında çocukların ilgisi artıyor. 'Ben yapabiliyorum, yapabilirim' diyorlar."

Korkmaz, görev yaptığı okulda ayrıca öğrencilerin İngilizce şarkılar seslendirdiği koro ve tiyatro grubu oluşturup onlarla aynı dilde dergi çıkardığını da sözlerine ekledi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (27.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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