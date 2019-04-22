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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.04.2019 - 18:32, Son Güncelleme:

Türkiye’nin Özel Yetenekli Çocukları, T3 Vakfı’nda Geleceğe Hazırlanıyor

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Türkiye’nin Özel Yetenekli Çocukları, T3 Vakfı’nda Geleceğe Hazırlanıyor

T3 Vakfı olarak tanınan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, özel yetenekli çocukları geleceğe hazırlanıyor. DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde eğitimlerine devam eden ve 60 binöğrenci içerisinden sınavla seçilen 1500 özel yetenekli ortaokul ve lise öğrencisi, kodlamadan nanoteknolojiye, geleceğin teknolojilerini öğreniyor. Teknoloji üreten Türkiye hedefiyle 2017 yılında yola çıkan T3 Vakfı, Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı ile Türkiye’nin özel yetenekli çocuklarını DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde geleceğe hazırlıyor.

Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini amaçlayan Vakıf, Türkiye’nin yetenekli çocuklarına erken yaştan itibaren bilim ve teknoloji dersleri sunuyor. DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde, yaşları 10 ile 16 arasında değişen öğrenciler eğitim görüyor. 2017 yılında yaklaşık 20 bin kişinin, 2018 yılında ise 40 binin üzerinde öğrencinin başvurduğu programa alımlar, yazılı sınav ve proje ödevi sonuçlarına göre yapılıyor.

Türkiye’nin Özel Yetenekli Çocukları, T3 Vakfı’nda Geleceğe Hazırlanıyor

İki yılda toplamda 60 binden fazla öğrenci arasından seçilen 1500 öğrenci, halen İstanbul’da bulunan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde eğitimlerine devam ediyor.

 

DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ’NDE EĞİTİM MEKANLARI

Eğitimler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2000’li yılların başında ücretsiz internet kafeler olarak kurduğu, ancak yıllar içerisinde internetin yaygınlaşması ile atıl hale gelen Belnet şubelerinde veriliyor. Program kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendisine ait Belnet şubelerinin derslikler ve atölyeler olarak kullanılmasını sağlarken, T3 Vakfı ise müfredat, eğitim içerikleri, gönüllü eğitmenlik ve mentörlük sağlıyor. Teknoloji atölyelerine dönüştürülen bu alanlarda,  vakfın bursiyeri olan ve üniversite öğrencileri ile vakıf gönüllüleri, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde eğitim almaya hak kazanan ortaokul ve
lise öğrencilerine ücretsiz eğitim veriyor.

Türkiye’nin Özel Yetenekli Çocukları, T3 Vakfı’nda Geleceğe Hazırlanıyor

36 aylık ücretsiz DENEYAP eğitim programı; kodlama, elektronik programlama, sibergüvenlik, nano teknoloji, havacılık teknolojileri gibi eğitimlerle geleceğin teknolojilerine çocukları erken yaşlardan itibaren hazırlamayı hedefliyor. İstanbul’da ilk iki yılda yakalanan başarının ardından, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nin gelecek iki yıl içerisinde tüm Türkiye’ye yayılması hedefliyor.

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