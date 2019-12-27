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İSTANBUL (AA)
Haber Giriş: 27.12.2019 - 22:57,Son Güncelleme:/

Türkiye'nin otomobili dünya gündeminin ilk sırasına yükseldi: #Yerlioto

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Türkiye'nin otomobili dünya gündeminin ilk sırasına yükseldi: #Yerlioto

Türkiye'nin otomobili, ilk gösteriminin hemen ardından Twitter'da dünya gündeminin ilk sırasında yer aldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil, Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

Türkiye'de büyük bir merakla beklenen Türkiye'nin otomobili, Twitter'da da dünya çapında "trend topic" oldu. #Yerlioto hashtagi ile dünya gündeminde birinci sırada yer alan Türkiye'nin otomobili hakkında çok kısa bir süre içinde 100 binden fazla tweet atıldı.

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