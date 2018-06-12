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    Türkiye'nin nefret ettiği baba için karar çıktı

    Damla GÜLER/İSTANBUL
    12.06.2018 - 16:03 | Son Güncelleme:

    İstanbul Fatih’te 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu’nu 16 yerinden bıçaklayarak öldüren Nezir Türkoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 35 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararını açıklayan mahkeme başkanı, “Ölen için Allah’tan rahmet diliyoruz. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı” dedi.

    Fatih’te 5 Kasım 2017’de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu’nu 16 bıçak darbesiyle öldüren ve sonrasında boşanmak üzere olduğu eşini arayarak, “Oğlunu öldürdüm. Gel al” dediği iddia edilen Nezir Türkoğlu’nun yargılandığı dava karara bağlandı.

    Türkiyenin nefret ettiği baba için karar çıktı İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nezir Türkoğlu getirilirken, anne Neriman Türkoğlu ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada kararını açıklayacağını beliren mahkeme başkanı Türkoğlu’na son sözünü sordu. Öz oğlunu 16 bıçak darbesiyle öldüren Nezir Türkoğlu ise, “Diyecek bir şeyim yoktur. Her şeye razıyım. Acım içimde” dedi.

    İNDİRİM UYGULANMADI

    Mahkeme açıkladığı kararında, Nezir Türkoğlu’nun oğlu Yiğitcan’a karşı, “kasten yaralamak”, “gece vakti doğalgaz vanasını açarak zehirleme suretiyle öldürmeye teşebbüs”, “hürriyetinden alıkoyma” ve “öz oğlunu öldürme” suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca cezada hiçbir indirim uygulamadı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

    Cezanın okunmasının ardından Mahkeme Başkanı Şamil İnan, “Ölen için Allah’tan rahmet diliyoruz. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı” dedi.

    Fatih'te babasının öldürdüğü çocuk son yolculuğuna uğurlandıFatih'te babası tarafından öldürülen 10 yaşındaki Yiğitcan T.'nin cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan annesi yürekleri dağladı. Fatih'te akşam saatlerinde babası N.T. tarafından öldürülen 10 yaşındaki Yiğitcan T. için cenaze töreni düzenlendi. Arnavutköy Asri mezarlığının içinde bulunan camide düzenlen törene ailenin yakınları akın etti. Törende küçük çocuğun annesi gözyaşlarına boğuldu. Ayakta duramayan acılı anne yere oturarak sakinleşmeye çalıştı. Yakınlarının teselli ettiği acılı annenin hali görenlerin yüreklerini dağladı. Küçük Yiğitcan'ın naaşı kılınana cenaze namazının ardından Asri mezarlığında toprağa verildi.
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    Etiketler: Yiğitcan Türkoğlu davası , cani baba , öz oğlunu öldüren baba , son dakika , haberler
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