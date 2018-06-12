Türkiye'nin nefret ettiği baba için karar çıktı

Fatih’te 5 Kasım 2017’de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu’nu 16 bıçak darbesiyle öldüren ve sonrasında boşanmak üzere olduğu eşini arayarak, “Oğlunu öldürdüm. Gel al” dediği iddia edilen Nezir Türkoğlu’nun yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nezir Türkoğlu getirilirken, anne Neriman Türkoğlu ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada kararını açıklayacağını beliren mahkeme başkanı Türkoğlu’na son sözünü sordu. Öz oğlunu 16 bıçak darbesiyle öldüren Nezir Türkoğlu ise, “Diyecek bir şeyim yoktur. Her şeye razıyım. Acım içimde” dedi.



İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme açıkladığı kararında, Nezir Türkoğlu’nun oğlu Yiğitcan’a karşı, “kasten yaralamak”, “gece vakti doğalgaz vanasını açarak zehirleme suretiyle öldürmeye teşebbüs”, “hürriyetinden alıkoyma” ve “öz oğlunu öldürme” suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca cezada hiçbir indirim uygulamadı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Cezanın okunmasının ardından Mahkeme Başkanı Şamil İnan, “Ölen için Allah’tan rahmet diliyoruz. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı” dedi.