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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selen YALAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)
01.06.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Türkiye'nin milli 'teknolojik katır'ı 'BOĞAÇ'

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Türkiye'nin milli 'teknolojik katır'ı 'BOĞAÇ'

DÜNYADA sadece ABD'de olduğu belirtilen insansız kara aracının benzeri yerli ve milli imkanlarla Ankara'da Türk firması tarafından üretildi. 'BOĞAÇ' adı verilen 6x6 insansız kara aracı, en zorlu arazi koşullarında zorlanmadan ilerliyor, üzerindeki 'Atış Tespit Sistemi' ile düşman ateşini tespit edip, yine üzerindeki 'Uzaktan Komutalı Silah Kulesi' ile hedefi ateş altına alabiliyor.

Firma sahibi Ferhat Uğur, ilk defa Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF) sergilenen BOĞAÇ'ın sınır ötesinde ve sınırda, hatta talep edilen tüm özel alanlarda görev yapabileceğini söyledi. Ferhat Uğur, daha önce de Türk güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda insansız bomba imha, mayın tarama ve silahlı operasyon robotları ürettiklerini belirterek, dünyada otonom sistemlere geçişin şart olduğunu ifade etti.

Türkiyenin milli teknolojik katırı BOĞAÇ


'6x6 TEKNOLOJİK KATIRA BENZETİYORUZ'

ABD'nin Meksika sınırında artık otonom araçlar kullandığına dikkat çeken Uğur, şöyle devam etti:

"Türkiye'de emniyet güçlerimiz bu tarz otonom araçlar kullanmak yerine bu görevi kendileri yapıyorlar. Bu bize bir yük getiriyor. Her türlü hava şartlarında silah taşıyoruz, mühimmat taşıyoruz, dolayısı ile biz onların yükünü hafifletmek istedik. Bu yüzden bir otonom araç yaptık. Üzerinde yük taşıyabiliyorsunuz. Biz bunu '6x6 teknolojik bir katır'a benzetiyoruz. İçinde gömülü bir silah sistemi var. Dünyadaki rakiplerinde silahlar hep gövdeye monte edilmiş ve bu sebeple düşman tarafından ele geçirildiği durumlar olabiliyor. Biz, silahı içine gömelim gerektiği zaman eğer üzerine gelen bir mermi veya saldırı varsa silahlar anında dışarı çıksın ve gerekli işlemi yapsın istedik."

'HEDEFE HER KOŞULDA ULAŞABİLİYOR'

Otonom sistemin özellikle stresli anlarda oldukça işe yaradığını kaydeden Uğur, BOĞAÇ'ın sınır operasyonları gibi gerilimin yüksek olduğu bölgelerde neler yapabileceğini şöyle anlattı:

"Herkesin bu tarz araçlarda bir uzaktan kumandası var ve kontrol ediyor. Ama saldırı anında insanların bunu kumanda etmesi giderek zorlaşıyor. Biz de askerimizin yükünü hafifletmek istediğimiz için uzaktan kumanda sistemini minimuma indirdik. Yani bağlı olduğu timin hareketlerine göre takip yapıyor. İstersek BOĞAÇ'ın bir drone'u da takip etmesini sağlayabiliriz. Bunun dışında drone önden gidip, keşif yapıyor, ardından sinyal veriyor. BOĞAÇ, onun olduğu yere gidiyor. Ters de dönse yan da yatsa suya da batsa her koşulda amfibik özelliği ve kendini kaldırıp gidebilme özelliği sayesinde hedefe ulaşmayı başarabiliyor."

'İSTİYORUZ Kİ ASKERİMİZ OTURSUN, BOĞAÇ YOLA ÇIKSIN'

Uğur, Türkiye'nin konjonktürel yapısından dolayı savunma ve saldırı kabiliyetinin oldukça güçlü olması gerektiğini belirterek, "Artık askerlemizi uzaktan kontrol edilebilir şeyler için göndermek istemiyoruz; çok fazla şehit verdik. Diyoruz ki; Askerimiz otursun, BOĞAÇ yola çıksın, haritada işaretlediğimiz yere gece karanlığında sessiz, aydınlatma ihtiyacı olmadan istenilen yükü istenilen yere bıraksın ve eve geri dönebilsin."

BOĞAÇ'ın hibrit bir sistem olduğunu belirten firma sahibi Ferhat Uğur, hem akü ile hem de üzerindeki jeneratör ile elektrik üreterek çalışabildiğini belirtti. Uğur, "Saldırı olması halinde üzerindeki keskin nişancı tespit sistemi aktif hale geliyor ve içindeki silahı çıkarıp, orayı susturmaya çalışıyor, aynı zamanda kendisini siper edebiliyor. İçerisindeki her sistem yedekli. Kameranın bir tanesi kapanırsa 16 kameradan biri devreye giriyor" diye konuştu.

'YÜZDE 100 TÜRK ENVANTERİ'

Uğur, BOĞAÇ'ın içindeki tüm envanterin yüzde 100 Türk malı olduğunu belirtti. BOĞAÇ'ın öncelikli olarak Türkiye için üretildiğini ifade eden Uğur, yurt dışındaki dost ve müttefik 6 ülke ile görüştüklerini ve talep olduğunu ifade etti. Amerika'nın buna benzer ürettiği bir aracı olduğunu; ancak Türkiye'ye pek uygun olmadığını belirten Uğur, "Zaten ürettiklerini sadece kendi ülkeleri için kullanıyorlar, yurt dışına satışlarda da bayağı bir zorluyorlar. Bizim gibi ülkelere robotik sistemlerin yapılması zormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Hiç öyle değil, gayet basit bir iş. Türkiye savunma sanayiinde olduğu gibi robotik sistemlerde de dünyadaki en gelişmiş ülkelerden biri. Biz 45 kişi ile bunu yapabiliyoruz. Türkiye'deki diğer firmalar bizden daha iyilerini yapabilecek güçte. Amerika'daki benzerleri ile bunları her şartta yarıştırıp gözlemleyebiliriz" dedi.

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