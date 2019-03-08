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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serpil KIRKESER/İSTANBUL (DHA)
08.03.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

Türkiye'nin konuştuğu trafik magandası ile ilgili yeni gelişme

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Ambulans şoförü Erdoğan Kavruk, 28 Şubat'ta D-100 Karayolunda önüne geçerek yol vermeyen sürücü M.E.Y. hakkında Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Ambulans şoförü Kavruk suç duyurusunda, "Tehlikeli bir vaziyette araç kullanıp, yaptığı el hareketleriyle bana küfür ve tehdit eden şüpheliden şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum" dedi.

Ambulans şoförü Erdoğan Kavruk dün Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Savcıya ifade veren Kavruk, olay günü olan 28 Şubat 2019 tarihinde saat 09.10 sıralarında ambulansla Beşiktaş'tan aldığı hastasını Bakırköy Doktor Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne götürdüğünü belirtti.

Kavruk ifadesinde, "E-5 yolunu takiben geldiğim Merter Köprüsünde önümde aracı ile seyreden M.E.Y., ambulansımızın tepe lambasının yanmasına ve ara sıra sirenlerinin çalışmasına rağmen ısrarlı bir şekilde yol vermeyerek ayrıca yaptığı el ve kol hareketleriyle yanı sıra küfürlü hareketler yapıp trafikte önümde diğer araçların yer vermeleri suretiyle boşalan şeritlere geçmeye çalıştığım sırada da bu boşalan şeritlere geçerek ısrarlı bir şekilde seyrimi engelleyip daha sonra gideceğim Doktor Sadi Konuk Hastanesi'nin yönündeki İncirli Caddesi'nde aynı hareketlere devam etmiştir. Daha sonra şüphelinin aracını bir şekilde geçip yoluma devam ettiğim sırada aracıyla arkamdan ısrarlı bir şekilde selektör yapıp kornaya basarak arka tamponumun dibine kadar yanaşmış olup ancak tamponuma dokunmamıştır. Belirttiğim nedenlerle tehlikeli bir vaziyette araç kullanıp ayrıca yaptığı el hareketleriyle bana küfür ve tehdit eden şüpheliden şikayetçiyim. Şüpheli ile uzlaşmak istemiyorum" dedi.

"PİŞMANIM" DEMİŞTİ

Adli kontrol şartıyla çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılan M.E.Y. (23) hakimlik ifadesinde, "Ben evden çıktım, işe gitmek için E-5 yoluna bağlandım. Araç patronuma aittir. Bakım yaptırdığım için araç bendeydi. Merter'e gelmeden ambulans sirenleri öttürdü. Önümdeki gri renkli araç korktu ve benim üstüme kırdı. Ben daha sonra gaza bastım. ambulans arkama geldiğinde sirenlerini söndürmüştü. Daha sonra yanıma geldi. Ben de sirenlerini kapatınca içinde hasta olmadığını düşündüm ve ambulansa dönerek bağırdım. 'Neden beni tehlikeye atıyorsun?' şeklinde el kol işareti yaptım. Daha sonra kızdım ve içinde biri olmadığını düşündüğüm ambulansa yol vermedim. Olay nedeniyle pişmanım, yapmamam gereken bir hareketi yaptım. Serbest bırakılmamı talep ederim" demişti.

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