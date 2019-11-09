Türkiye'nin konuÅŸtuÄŸu sünnet düÄŸününde ÅŸok ifadeler
Ä°ZMÄ°R'in Menderes ilÃ§esinde, sokakta yapÄ±lan sÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde, 7 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun Ã¶nÃ¼nde 'dansÃ¶z' oynatÄ±lmasÄ± ardÄ±ndan haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan anne, baba ve amca ile 3 dansÃ¶zÃ¼n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±. Anne, baba ve amca dansÃ¶zlerden ÅŸikayetÃ§i olurken, dansÃ¶zler, yaptÄ±klarÄ± dansÄ±n sÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sosyal medyaya dÃ¼ÅŸen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri izleyince anladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler.
Sosyal medyada, geÃ§en aylarda hÄ±zla yayÄ±lan ve bir sÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde, Ã§ocuÄŸunÂ Ã¶nÃ¼ndeÂ dans eden dansÃ¶zÃ¼n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri bÃ¼yÃ¼k tepkiye neden oldu. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±rlÄ±rken, polis, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin Ä°zmir'in Menderes ilÃ§esindeki bir kÃ¶ydeÂ Ã§ekildiÄŸini belirledi.
AraÅŸtÄ±rmalarÂ sonunda da sÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan 7 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun babasÄ± F.K. (49), annesi A.K. (49), amcasÄ± H.K. (55) ve 3 dansÃ¶z gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Anne, baba ve amca sevk edildikleri adliyede, mahkemece adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. 3 dansÃ¶z ise yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konularak, salÄ±verildi.
Menderes Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da anne, baba ve amcanÄ±n 'aile hukukundan kaynaklÄ± sorumluluklarÄ± yerine getirmeme' suÃ§undan, 3 dansÃ¶zÃ¼n ise 'Ã§ocuÄŸun cinsel istismarÄ±' ve 'hayasÄ±zca hareket' suÃ§larÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talebiyle iddianame hazÄ±rlayarak, dava aÃ§tÄ±.
'BÄ°Z KÃ–Ã‡EK OYNAYACAKLARINI SANIYORDUK'
Menderes 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. DuruÅŸmada, mÃ¼ÅŸtekiÂ sanÄ±klar baba F.K., anne A.K. ile diÄŸer sanÄ±klar amca H.K., G.Y. (28), M.M. (20), G.K. (23) adlÄ± dansÃ¶zler hazÄ±r bulundu.
Taraf avukatlarÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â duruÅŸmada, baba F.K.,Â yaÅŸananlarda suÃ§unun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek, "OÄŸluma karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§ nedeniyle dansÃ¶zlerden ÅŸikayetÃ§iyim"Â dedi.Â
Anne A.K. de dansÃ¶zlerden davacÄ± olduÄŸunu belirterek, olayla alakasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
SÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ndeki dansÃ¶zleri kendisinin bulduÄŸunu ve bin 200 lira Ã¶dediklerini anlatan amca H.K. ise ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Ã‡ocuk benim yeÄŸenim olur. F.K. ile birlikte konuÅŸup Ã§aÄŸÄ±rmaya karar verdik. G.Y. ile anlaÅŸtÄ±k. Kendisini iki arkadaÅŸÄ±nÄ± daha getireceÄŸini sÃ¶yledi. Kabul ettik. Biz kÃ¶Ã§ek oynayacaklarÄ±nÄ± sanÄ±yorduk. Sosyal medyaya dÃ¼ÅŸen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerdeki oyunun mahiyetinden haberimiz yoktu. Biz onlarÄ± kÃ¶Ã§ek oynasÄ±nlar diye tuttuk."
'SOSYAL MEDYAYA DÃœÅžÃœNCE ANLADIK'
SanÄ±k dansÃ¶zlerden G.Y., suÃ§lamayÄ± kabul etmeyerek, "F.K. ile H.K. Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m bara geldiler. Kendilerine oryantal dans yapabileceÄŸimi sÃ¶yledim. DiÄŸer iki arkadaÅŸÄ±n ise oryantal bilmediklerini, yabancÄ± mÃ¼zikle dans edeceklerini sÃ¶yledim ve kabul ettiler.
DÃ¼ÄŸÃ¼ne gitmeden Ã¶nce alkol aldÄ±k. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sosyal medyaya dÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra, izlediÄŸimizde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z danslarÄ±n sÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anladÄ±k. Biz erkekler tarafÄ±nda dans ediyorduk. SÃ¶z konusu Ã§ocuk da kÄ±sa bir sÃ¼re bizim yanÄ±mÄ±za gelip, dans etti" dedi.
DansÃ¶zlerden G.K., Ã§ocuÄŸun Ã¶nÃ¼nde uygunsuz bir ÅŸekilde oynadÄ±klarÄ±nÄ± kabul ederek, "AlkolÃ¼n etkisiyle o ÅŸekilde oynadÄ±k.
Kendimizde deÄŸildik. Biz erkekler tarafÄ±ndan dans etmek iÃ§in anlaÅŸtÄ±k.
Orada kadÄ±nlar tarafÄ±nda oynamamÄ±z istenince kadÄ±nlar tarafÄ±nda oynadÄ±k" savunmasÄ± yaptÄ±.
'OYNADIÄžIM OYUNDA CÄ°NSELLÄ°K YOK'
DansÃ¶zlerden M.M.deÂ yaptÄ±ÄŸÄ± dansÄ±n suÃ§ teÅŸkil edecek bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, "SÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde kiÅŸi baÅŸÄ± 400 liraya anlaÅŸtÄ±k. Dans ederken elbisemi devamlÄ± olarak aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru Ã§ektim.
GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden de gÃ¶rÃ¼leceÄŸi Ã¼zere yaptÄ±ÄŸÄ±m dansta cinsel taciz suÃ§unu teÅŸkil eden bir durum yok. SuÃ§lamalarÄ± kabul etmiyorum" dedi.
Mahkeme, 3 dansÃ¶z hakkÄ±ndaki yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rarak,Â duruÅŸmayÄ± erteledi.
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