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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ä°ZMÄ°R, (DHA)
09.11.2019 - 10:47, Son GÃ¼ncelleme:

Türkiye'nin konuÅŸtuÄŸu sünnet düÄŸününde ÅŸok ifadeler

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Ä°ZMÄ°R'in Menderes ilÃ§esinde, sokakta yapÄ±lan sÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde, 7 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun Ã¶nÃ¼nde 'dansÃ¶z' oynatÄ±lmasÄ± ardÄ±ndan haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan anne, baba ve amca ile 3 dansÃ¶zÃ¼n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±. Anne, baba ve amca dansÃ¶zlerden ÅŸikayetÃ§i olurken, dansÃ¶zler, yaptÄ±klarÄ± dansÄ±n sÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sosyal medyaya dÃ¼ÅŸen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri izleyince anladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler.

Sosyal medyada, geÃ§en aylarda hÄ±zla yayÄ±lan ve bir sÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde, Ã§ocuÄŸunÂ Ã¶nÃ¼ndeÂ dans eden dansÃ¶zÃ¼n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri bÃ¼yÃ¼k tepkiye neden oldu. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±rlÄ±rken, polis, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin Ä°zmir'in Menderes ilÃ§esindeki bir kÃ¶ydeÂ Ã§ekildiÄŸini belirledi.

AraÅŸtÄ±rmalarÂ sonunda da sÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan 7 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun babasÄ± F.K. (49), annesi A.K. (49), amcasÄ± H.K. (55) ve 3 dansÃ¶z gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Anne, baba ve amca sevk edildikleri adliyede, mahkemece adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. 3 dansÃ¶z ise yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konularak, salÄ±verildi.

Menderes Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da anne, baba ve amcanÄ±n 'aile hukukundan kaynaklÄ± sorumluluklarÄ± yerine getirmeme' suÃ§undan, 3 dansÃ¶zÃ¼n ise 'Ã§ocuÄŸun cinsel istismarÄ±' ve 'hayasÄ±zca hareket' suÃ§larÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talebiyle iddianame hazÄ±rlayarak, dava aÃ§tÄ±.

'BÄ°Z KÃ–Ã‡EK OYNAYACAKLARINI SANIYORDUK'

Menderes 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. DuruÅŸmada, mÃ¼ÅŸtekiÂ  sanÄ±klar baba F.K., anne A.K. ile diÄŸer sanÄ±klar amca H.K., G.Y. (28), M.M. (20), G.K. (23) adlÄ± dansÃ¶zler hazÄ±r bulundu.

Taraf avukatlarÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â duruÅŸmada, baba F.K.,Â yaÅŸananlarda suÃ§unun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek, "OÄŸluma karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§ nedeniyle dansÃ¶zlerden ÅŸikayetÃ§iyim"Â dedi.Â

Anne A.K. de dansÃ¶zlerden davacÄ± olduÄŸunu belirterek, olayla alakasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

SÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ndeki dansÃ¶zleri kendisinin bulduÄŸunu ve bin 200 lira Ã¶dediklerini anlatan amca H.K. ise ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ã‡ocuk benim yeÄŸenim olur. F.K. ile birlikte konuÅŸup Ã§aÄŸÄ±rmaya karar verdik. G.Y. ile anlaÅŸtÄ±k. Kendisini iki arkadaÅŸÄ±nÄ± daha getireceÄŸini sÃ¶yledi. Kabul ettik. Biz kÃ¶Ã§ek oynayacaklarÄ±nÄ± sanÄ±yorduk. Sosyal medyaya dÃ¼ÅŸen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerdeki oyunun mahiyetinden haberimiz yoktu. Biz onlarÄ± kÃ¶Ã§ek oynasÄ±nlar diye tuttuk."

'SOSYAL MEDYAYA DÃœÅžÃœNCE ANLADIK'

SanÄ±k dansÃ¶zlerden G.Y., suÃ§lamayÄ± kabul etmeyerek, "F.K. ile H.K. Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m bara geldiler. Kendilerine oryantal dans yapabileceÄŸimi sÃ¶yledim. DiÄŸer iki arkadaÅŸÄ±n ise oryantal bilmediklerini, yabancÄ± mÃ¼zikle dans edeceklerini sÃ¶yledim ve kabul ettiler.

DÃ¼ÄŸÃ¼ne gitmeden Ã¶nce alkol aldÄ±k. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sosyal medyaya dÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra, izlediÄŸimizde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z danslarÄ±n sÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anladÄ±k. Biz erkekler tarafÄ±nda dans ediyorduk. SÃ¶z konusu Ã§ocuk da kÄ±sa bir sÃ¼re bizim yanÄ±mÄ±za gelip, dans etti" dedi.

DansÃ¶zlerden G.K., Ã§ocuÄŸun Ã¶nÃ¼nde uygunsuz bir ÅŸekilde oynadÄ±klarÄ±nÄ± kabul ederek, "AlkolÃ¼n etkisiyle o ÅŸekilde oynadÄ±k.

Kendimizde deÄŸildik. Biz erkekler tarafÄ±ndan dans etmek iÃ§in anlaÅŸtÄ±k.

Orada kadÄ±nlar tarafÄ±nda oynamamÄ±z istenince kadÄ±nlar tarafÄ±nda oynadÄ±k" savunmasÄ± yaptÄ±.

'OYNADIÄžIM OYUNDA CÄ°NSELLÄ°K YOK'

DansÃ¶zlerden M.M.deÂ yaptÄ±ÄŸÄ± dansÄ±n suÃ§ teÅŸkil edecek bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, "SÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde kiÅŸi baÅŸÄ± 400 liraya anlaÅŸtÄ±k. Dans ederken elbisemi devamlÄ± olarak aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru Ã§ektim.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden de gÃ¶rÃ¼leceÄŸi Ã¼zere yaptÄ±ÄŸÄ±m dansta cinsel taciz suÃ§unu teÅŸkil eden bir durum yok. SuÃ§lamalarÄ± kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme, 3 dansÃ¶z hakkÄ±ndaki yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rarak,Â duruÅŸmayÄ± erteledi.

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