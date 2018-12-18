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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
18.12.2018 - 14:14, Son Güncelleme:

Türkiye'nin konuştuğu papağan artık emin ellerde!

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Gözaltına alınan Murat Özdemir isimli şahıs tarafından işkence edilen ve tedavi altına alınan papağanın son görüntüleri yürekleri ısıttı.

MasterChef isimli yarışma programından diskalifiye edilen Murat Özdemir (45), bir papağana yaptığı akıl almaz işkenceyi sosyal medyada paylaşmasıyla Türkiye'nin gündemi oldu. Özdemir'in yayınladığı video, görenlerin kanını dondurdu. 58 saniyelik videoda Özdemir, papağanın boğazından sıkarak havaya kaldırıp işkence etti. Papağanın nefessiz kalışı ve acı acı haykırması da görüntülere yansıdı. Özdemir'e sosyal medyada çığ gibi tepki yağarken, hayvanseverler de ayağa kalktı. Tarım ve Orman Bakanlığı da devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, papağana şiddet görüntülerine ilişkin, "İlgili şahıs hakkında bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim. İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık" ifadelerine yer verdi.

Suç makinesi çıktı

Olayın ardından Beşiktaş İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler Özdemir’i Ortaköy’de bulunan evinde gece yarısı gözaltına aldı. Şüpheli Özdemir bugün öğle saatlerinde serbest bırakıldı. Ancak Özdemir, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Özdemir'in uyuşturucu, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi. Özdemir'in yargılandığı bir davadan ise denetimli serbestlikle tahliye edildiği belirtildi.

Papağan tedavi altına alındı

Murat Özdemir'in şiddet uyguladığı papağana Tarım İl Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere el konuldu ve sabah saatlerinde veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Veteriner kontrolünde ilk aşamada çığlık atmaya devam eden papağan bir süre sonra tedavisinin tamamlanmasıyla sakinleşti. Papağan, hekimler tarafından örtüye sarıldı ve beslendi. Keyfi yerinde görünen papağanın şırınga ile beslenmesi de görenlerin içini ısıttı.

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