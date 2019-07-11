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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA (DHA)
11.07.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Türkiye'nin konuştuğu olayın raporunda çok çarpıcı ifadeler

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Türkiye'nin konuştuğu olayın raporunda çok çarpıcı ifadeler

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) plazanın 20'nci katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitirmesi ile ilgili davada mahkemeye sunulan bilimsel mütalaada önemli bilgilere yer verildi. Şule Çet'in düştüğü yer ile bina arasında 4 metre mesafe olduğu belirtilen raporda "Şule Çet’in serbest düşme ile yatay planda yaklaşık 4 metrelik bir mesafeyi kat etmesi mümkün olmayıp, bu mesafenin kat edilebilmesi için Şule Çet'in başka kişi ya da kişilerce pencereden boşluğa doğru atılması ya da kendisini ittirmesi sureti ile bir hız kazanması gerekmektedir" denildi.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in geçen yıl 29 Mayıs günü saat 03.50'de plazanın 20'nci katından atıldığı iddiasıyla Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutuklu yargılandıkları davanın Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen 3'üncü duruşmasında, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından hazırlanan 52 sayfalık uzman mütalaası ve bir adet CD'den oluşan rapor mahkemeye sunuldu. Bilimsel mütalaada, 17 Haziran'da bilirkişilerin de katılımı ile gerçekleştirilen olay yeri keşfi sırasında Çağlar Özdemir'in yaptığı inceleme sonucunda ulaştığı bulgu ve tespitlere de yer verildi.

'YETERLİ ZAMAN YOK'

Rapordaki uzman görüşüne göre; Şule Çet’in iddia edildiği biçimde pencereden aşağıya sarkması ve Çağatay Aksu'nun onu düşmeden yakalamaya çalışmasının mümkün olmadığı, sanığın Çet'i koşup havada yakalaması için yeterli zaman bulamayacağı belirtildi.

Şule Çet'in iddia edildiği gibi kendini aşağıya bırakma çabası içinde olması halinde ya 'ellerini pencereye koyup kafası pencere aralığına girecek şekilde zıplaması ya da daha kolay bir şekilde pencere önündeki sehpaya çıkarak benzer bir eylemde (bir nevi balıklama tabir edilen atlama pozisyonu) bulunması' gerektiği kaydedildi.

'ATILMASI İLE HIZ KAZANMASI GEREKİR'

Raporda "Çağatay Aksu’nun olay yeri dinlenme odasına girişi ve Şule Çet’i pencerede görmesi ile odanın 4,5 - 5 metrelik uzun kenarını cam önündeki sehpayı da aşarak kat etmesi ve Şule Çet’i bir anlamda havada yakalayacak bir zaman bulması olası izlenmemiştir" denildi.

Raporda sanık Aksu'nun Şule Çet'i havada yakaladığı, takiben ellerinden kaydığı yönündeki ifadesiyle ilgili bu şekilde düşen bir kişinin olay yeri fotoğrafındaki pozisyona düşmesinin imkansızlığına dikkat çekildi.

Bu durum raporda, "Şule Çet’in, serbest düşme ile yatay planda yaklaşık 4 metrelik bir mesafeyi kat etmesi mümkün olmayıp, bu mesafenin kat edilebilmesi için Şule Çet’in başka bir kişi ya da kişilerce binadan, pencereden boşluğa doğru atılması ya da kendisini ittirmesi sureti ile bir hız kazanması gerekmektedir" şeklinde dile getirildi.

Türkiyenin konuştuğu olayın raporunda çok çarpıcı ifadeler
SEHPANIN KONUMUNA GÖRE DEĞERLENDİRME

Uzman mütalaasında Şule Çet’in atladığı iddia edilen odada bulunan sehpanın konumuna göre yapılan değerlendirmede de olayın sanık Aksu’nun ifadesindeki gibi gerçekleşmesinin imkansız olduğu vurgulandı.

Raporda, şöyle denildi:
"42 numara ayakkabı giyen minyon tipli bir erkeğin, 4,5- 5 metrelik mesafeyi hızla kat ederek sehpa ile cam çerçeve arasına girmesi, düşmekte olan bir kişiyi tutma mücadelesi vermesi, başarılı olamaması, takiben camı tekmelemesi ve olay yerinin gösterildiği şekilde kalması mümkün bulunmamaktadır."

Türkiyenin konuştuğu olayın raporunda çok çarpıcı ifadeler
'SANIK AKSU'NUN ANLATIMLARI İLE BULGULAR ÇELİŞİYOR'

Mütalaanın sonuç ve kanaat bölümünde davanın seyrini etkileyebilecek önemli tespitler yer aldı. Sanık Çağatay Aksu’nun olayın meydana geliş şekliyle ilgili anlatımları ile olay yerinde elde edilen bulgu ve tespitlerin birbiriyle çeliştiğine dikkat çekildi. Şule Çet’in düşüşüyle ilgili bilimsel değerlendirmelerde de bulunulan raporda, Çet’in düştüğü yere ancak kişi ya da kişilerce binadan atılması veya itilmesi durumunda ulaşabileceği belirlendi.

Türkiyenin konuştuğu olayın raporunda çok çarpıcı ifadeler

Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazada keşif yapıldı
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