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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
02.05.2019 - 18:20, Son Güncelleme:

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme... Tutuklandı!

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Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme... Tutuklandı!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine, Tuzla’da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki M. Y. K.’yı darp eden otomobilin sahibi Ufuk Ö. tutuklandı.

Tuzla’da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki M.Y.K.’yı darp eden Ufuk Ö. önceki gün gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Ufuk Ö., savcılık sorgusunun ardından "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş, hakimlik, şüpheliye yüklenen ceza miktarı ve sabit ikametgah sahibi olmasını gerekçe göstererek tutuklama talebini reddetmişti. Hakimlik, Ufuk Ö. hakkında adli kontrol hükümleri uygulamıştı. Ufuk Ö.’nün elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına karar veren hakimlik, yurt dışına çıkışını da yasaklamıştı. 

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin bu kararına itiraz ederek Ufuk Ö. hakkında verilen adli kontrol kararlarının kaldırılmasını ve tutuklanmasını talep etmişti. 

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Başsavcılığın kararını bir üst mahkeme sıfatı ile değerlendiren İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, talebi kabul ederek Ufuk Ö. hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı. Hakimlik, Ufuk Ö. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. 

TUTUKLANDI

Karar üzerine gözaltına alınan Ufuk Ö., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkındaki tutuklama kararı yüzünü okunan Ufuk Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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